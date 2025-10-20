Los parques nacionales más populares de Gabón: un patrimonio natural excepcional difícilmente inigualable

Gabón, una joya todavía poco explorada en la costa oeste de África Central, ofrece una experiencia única para los viajeros que desean adentrarse en uno de los ecosistemas más vírgenes del continente.

Alejado del turismo masivo, este país alberga una red de parques nacionales que deslumbran por su biodiversidad, su belleza escénica y su autenticidad. Gabón es, sin duda, un destino que cautiva a los amantes de la naturaleza más exigentes.

El Parque Nacional de Loango personifica la naturaleza en estado puro. Ubicado a unos 300 kilómetros al sur de Libreville, la capital del país, es quizá el más emblemático de Gabón. Su riqueza ecológica es fruto de una excepcional combinación de bosques tropicales, sabanas, lagunas, ríos y playas vírgenes.

En este entorno espectacular, es posible avistar grandes mamíferos como búfalos, elefantes e incluso hipopótamos paseando por la arena, un fenómeno que solo se repite en contados lugares del continente, como las islas Bijagós de Guinea-Bissau.

Loango permite realizar safaris a pie o en barca según la temporada, así como observar ballenas, delfines y tortugas marinas en determinadas épocas del año.

El parque también es famoso por su proyecto de habituación del gorila de llanura, una de las experiencias más emocionantes para los viajeros que deseen adentrarse en la Gabón más primigenia. Explorar los "bais" de Akaka, acampar en la selva y desconectarse completamente del mundo moderno es una vivencia irrepetible.

El Parque Nacional de Akanda es un santuario costero de biodiversidad. Situado en la provincia del Estuario, a tan solo 15 kilómetros al norte de Libreville, es una de las áreas protegidas costeras más importantes del país. Compuesto por manglares, marismas y lagunas, ha sido designado sitio Ramsar por su relevancia internacional como humedal desde 2007.

Entre los meses de junio y septiembre, durante la estación seca, el parque se transforma: el nivel del agua desciende y deja al descubierto grandes extensiones de terreno fértil. Este fenómeno atrae a multitud de especies animales, desde aves migratorias hasta mamíferos herbívoros, incluyendo al esquivo elefante de bosque, una subespecie más pequeña y adaptada al ecosistema tropical denso.

Los depredadores también encuentran su espacio en Akanda: leopardos, águilas pescadoras, búhos y hasta tres especies de cocodrilo (Nilo, falso gavial y enano) se concentran en sus márgenes.

Gabón es considerado uno de los principales refugios de grandes simios de África, incluyendo gorilas, chimpancés y mandriles, además de contar con las mayores poblaciones de elefante de bosque del continente.

El Parque Nacional de Ivindo alberga cascadas y selva. Se encuentra en el interior del país, entre las provincias de Ogooué-Ivindo y Ogooué-Lolo, y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2021. Este parque alberga algunos de los paisajes más sobrecogedores del África ecuatorial: cataratas, rápidos, bosques lluviosos primarios y ríos cristalinos conforman un mosaico ecológico de incalculable valor.

Las localidades de Makokou y Booué sirven como puntos de acceso. Desde Makokou se puede llegar a las cascadas de Kongou, en la parte norte del parque, mientras que desde Booué se accede al Bai de Langoué, en el sur. El parque se extiende por unos 3.000 km² e incluye zonas tan relevantes como la Reserva Ipassa y el Instituto de Investigación Ecológica, integrados en 2004.

Uno de sus mayores tesoros son las espectaculares cascadas de Kongou, Mingouli y Djidji, rodeadas de una selva prácticamente intacta. Sus hábitats acuáticos acogen especies endémicas de peces y algas fluviales, algunas de ellas en peligro de extinción, lo que refuerza su valor científico y de conservación.

Un paraíso aún por descubrir. Gabón es un destino único en África: combina una impresionante red de parques nacionales con una baja densidad de visitantes, lo que garantiza una experiencia profundamente auténtica.

Sus paisajes vírgenes, sus animales salvajes, sus selvas impenetrables y su compromiso con la conservación convierten a este país en un verdadero santuario natural.

Para los viajeros que buscan un contacto real con la naturaleza, lejos del turismo convencional, Gabón ofrece una aventura inolvidable en el corazón del África más salvaje.

