Con castillos, fortalezas y una naturaleza virgen: Valonia, una región de Bélgica en la que pervive la arquitectura 'mosana'

Ubicada al sur de Bélgica, Valonia es una de las tres regiones que componen el país, junto a Flandes al norte y la región de Bruselas-Capital. La diversidad de paisajes que ofrece Valonia se une por un elemento común: la naturaleza, que se manifiesta con viveza en sus masas forestales, landas, valles, praderas, onduladas colinas.

Esta característica le ha valido la denominación de ‘pulmón verde’ de Bélgica, siendo la región con la mayor densidad de naturaleza del país: más del 30% de su territorio está cubierto por bosques. Estos espacios naturales, muchos de ellos protegidos, ofrecen además un escenario perfecto para múltiples aventuras.

Lieja fue feudo del Sacro Imperio Romano-Germánico y sus edificios religiosos son el orgullo de la región valona. Una ciudad multifacética, feudo del Sacro Imperio Romano-germánico y sus edificios religiosos son el orgullo de la región valona.

A Lieja se la conoce como 'la ciudad ardiente' debido al título de una novela de caballería de 1904. El libro narra la destrucción sufrida por la ciudad en el siglo XV, durante el ataque de las tropas de Carlos el Temerario.

A lo largo de la Edad Media, y hasta el siglo XVII, Lieja fue un importante centro cultural y religioso. Una ciudad fascinante y el tercer municipio de Bélgica, por detrás de Bruselas y Amberes.

Lieja se sitúa muy cerca de la confluencia de los ríos Ourthe y Mosa. Una ciudad de maravillosos museos, que relatan su historia y su cultura, y de edificios que se alzan como ejemplo de la antigua arquitectura 'mosana', el característico estilo vinculado al río Mosa.

La Plaza Saint Lambert es el corazón de la ciudad. Frente a ella se alzaba la Catedral de San Lamberto, un impresionante templo gótico que fue destruido durante la Revolución Francesa. Los únicos vestigios que quedan del edificio se reducen a unas columnas.

La Plaza de Saint Lambert de Lieja, en Bélgica. Cedida

Sobre la plaza se sitúa el Palacio de los Príncipes-Obispos. Fue construido originalmente en el siglo X, pero adquirió su aspecto actual en el siglo XV. Se conservan la fachada barroca y uno de sus patios, enmarcado por una impresionante columnata. Actualmente alberga el palacio de justicia.

La Ópera de Lieja, cerca de la Place-Saint Lambert encontramos la Place de L' Òpera. Allí se ubica el edificio de la 'Ópera National de Wallonie', un recinto que está abierto al público desde 1820. Sus conciertos y óperas atraen a personas de muchos rincones de Bélgica.

El Grand Curtíus es un enorme museo. Fue inaugurado en el año 2009 y posee cuatro edificios en los que se conservan obras muy peculiares. Colecciones de armas, de vidrio, de arqueología y arte religioso o piezas de la cultura 'mosana', que muestran el rico pasado de la ciudad y la vida que siempre existió alrededor del río.

La Plaza del Mercado es la más antigua y bonita del centro histórico. Esta plaza, destruida en varias ocasiones, alojó el mercado principal hasta el siglo XIX. La mayoría de las casas que la rodean fueron construidas en el siglo XVII.

Su elemento más significativo es El Perron, el monumento más famoso de Lieja, una sencilla fuente en la que aparecen Las Tres Gracias como símbolo de la libertad de la ciudad.

La ciudad de Lieja, en Bélgica. Cedida

La Colegiata Saint-Barthélemy es el edificio religioso más antiguo de Lieja. Una iglesia románica, construida en piedra arenisca, entre los siglos XI y XII. En el interior del templo se encuentra el gran icono de la colegiata, su pila bautismal. Está considerada una de las siete maravillas de Bélgica y una obra maestra de la orfebrería por sus figuras en bronce.

El Castillo de Jehay es un impresionante edificio, rodeado de fosos, que se levanta en medio del bosque. Se construyó en el siglo XVI y es un ejemplo del renacimiento mosano. Destaca, en su interior, su mobiliario y una colección artística del conde Gauy Van Den Steen que incluye orfebrería, pintura y escultura. Está declarado patrimonio de Valonia.