Los parques naturales más espectaculares de Sudamérica: de la Amazonia a los glaciares del Campo de Hielo Patagónico

Sudamérica es un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Sus parques naturales ofrecen experiencias únicas e inolvidables, donde cada rincón narra una historia de biodiversidad y paisajes impresionantes. Desde glaciares patagónicos hasta bosques tropicales, el continente sorprende con su diversidad ecológica.

Reconocida por su riqueza paisajística, sus vibrantes culturas y su exquisita gastronomía, Sudamérica mantiene siempre como constante un profundo respeto por el entorno natural y la conservación que los habitantes locales promueven.

El Parque Nacional del Manu (Perú) fue creado en 1973 y está situado al sureste de Perú, en los departamentos de Madre de Dios y Cuzco. Cuenta con casi dos millones de hectáreas de una biodiversidad considerada una de las más altas del mundo.

Gracias a ello, fue declarado Reserva de la Biosfera en 1977 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Manu es el único parque de Latinoamérica que abarca todo el rango de ecosistemas amazónicos, desde la selva tropical baja, con temperaturas de hasta 35 grados, hasta las frías montañas de la puna andina, con temperaturas cercanas a los 10 grados.

Montañas de la puna andina. Cedida

Además, es hogar de comunidades indígenas como los matsiguenkas y los amarakeri, así como de grupos en aislamiento voluntario, alejados de la vida moderna.

El Parque Nacional Torres del Paine (Chile) fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y es considerado la octava maravilla natural del mundo.

En este, las Torres del Paine es un paisaje de contrastes deslumbrantes. Sus icónicas montañas en forma de torres custodian lagos turquesa, bosques de hoja perenne y vastos campos de hielo. Los glaciares patagónicos, que lentamente avanzan desde los Campos de Hielo Sur, han moldeado un terreno escarpado de valles profundos y lagos glaciares.

El parque alberga una fauna excepcional, desde guanacos y pumas que pastan en las llanuras, hasta cóndores que sobrevuelan el cielo y más de 400 especies de aves. Si la suerte acompaña, es posible avistar al huemul, el ciervo andino en peligro de extinción.

Las Torres del Paine, en Chile. Cedida

El Parque Nacional Madidi (Bolivia) está reconocido como uno de los parques con mayor diversidad de flora y fauna del planeta. Madidi abarca desde las montañas andinas hasta las llanuras de la selva amazónica.

El parque alberga más de 4.700 especies de plantas superiores, 1.370 especies de vertebrados y 867 especies de aves neotropicales. Madidi es un importante punto crítico para la conservación de especies endémicas y constituye uno de los reservorios naturales más importantes a nivel mundial por su riqueza genética.

El Parque Nacional Iguazú (Argentina / Brasil) está situado al norte de la provincia de Misiones, en el límite con Brasil. Es hogar de las majestuosas Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Las Cataratas del Iguazú. Cedida

Este parque, creado en 1934 y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984, alberga más de 250 cascadas, incluyendo la impresionante Garganta del Diablo, con una caída de más de 82 metros.

Rodeado de selva tropical exuberante, es un lugar ideal para conectar con la naturaleza y descubrir la abundante vida silvestre que habita en la zona.