Lindau, Meersburg, Bregenz y Friedrichshafen: ciudades con estilo medieval que están en el entorno del lago Constanza

En medio de los impresionantes paisajes que regalan los Alpes se encuentra el lago Constanza, de aguas tranquilas, con numerosas islas y unos bellísimos paisajes para disfrutar desde sus orillas o desde sus aguas. Cuenta con una superficie de 536 kilómetros cuadrados, cuyo gran tamaño ha hecho que reciba también el nombre de mar Suabo.

Su mayor afluente es el río Rhin, aunque hay otros ríos y arroyos que también lo alimentan. En sus alrededores se pueden visitar ciudades y pueblos que brillan por su estilo medieval, con bellos cascos antiguos, estrechas callejuelas y atractivas placitas para sus terrazas y su gastronomía.

Lindau es una ciudad alemana construida en gran parte sobre una de las islas del lago. Su unión a tierra firme se lleva a cabo por dos puentes y en su casco urbano destacan sus calles medievales que, a pesar de los años, han sabido preservar todo su encanto.

El monumento del león bávaro y el faro en la emblemática entrada al puerto son algunos de sus atractivos.

Monumento del león bárbaro y faro de Lindau. Cedida

Entre sus calles medievales se encuentran edificios que datan de los siglos XVI y XVII. El antiguo edificio del ayuntamiento, de estilo gótico, en la plaza Bismarckplatz es otro punto fuerte de la ciudad, al igual que la plaza del Mercado y la iglesia St. Stephan, del siglo XVIII.

Desde esta ciudad se inicia un recorrido por el lago que dura aproximadamente dos horas y media y llega hasta la ciudad de Constanza.

También en la parte alemana, se encuentra el pueblo Meersburg, una localidad romántica y encantadora con su carácter medieval. Pasear por sus calles ofrecerá la oportunidad de disfrutar de edificios históricos e interminables callejones salpicados por verdes praderas y laderas cubiertas de viñas.

No hay que olvidar dos de las islas más sorprendentes, como son Mainau y Reichnau, ambas en territorio alemán. Mainau cuenta con un clima excepcional gracias a la protección de la cordillera de los Alpes y alberga un jardín botánico de 45 hectáreas con una gran variedad de flores y plantas. Entre ellas se encuentran 20.000 dalias de 240 especies distintas y 1.200 especies de rosa.

Entre los caminos, escalinatas y fuentes de este jardín botánico se encuentran esculturas y unos pocos edificios, como un castillo, una iglesia barroca y un restaurante. Por su parte, Reichenau fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco gracias a su gran patrimonio cultural de carácter religioso.

Entre sus edificaciones destacan tres iglesias románicas, un gran monasterio benedictino y el museo de Reichenau, donde se puede aprender a través de manuscritos del monasterio y otras religiosas.

Meersburg, donde las casas a todo color rematadas con entramados de madera configuran las calles (y sus cuestas). Sin embargo, hay que añadirle el atractivo de un castillo medieval del siglo VII, la fortaleza alemana habitada más antigua, que además cuenta con un museo para que cada habitación nos transporte a la Edad Media.

Bregenz, la capital de Vorarlberg, está bellamente situada a orillas del lago de Constanza, el tercero más grande de Europa Central. Bregenz, también conocida como la ciudad del lago, es la capital de Vorarlberg, el estado más occidental de Austria. Situada en la orilla oriental del lago de Constanza, alberga el puerto más importante de Austria.

Bregenz, ciudad alemana. Cedida

Tras conquistar la región, los romanos construyeron la ciudad de Brigantium, una ciudad civil con un foro, un barrio de templos, salas, una basílica, etc. Se conservan importantes restos arqueológicos de esta época, como los mosaicos.

En la parte alta de la ciudad, el casco antiguo, las murallas medievales conservan todavía en gran parte. Friedrichshafen, una ciudad en la esquina noreste del lago de Constanza (Bodensee), es conocida por su influyente papel en la historia de la aviación.

La ciudad tiene una rica y emocionante tradición aeronáutica de Alemania que no solo fue testigo del desarrollo del Zeppelin. Situada a orillas del lago de Constanza en el estado alemán de Baden-Wurttemberg, esta ciudad está rodeada de altas montañas y tiene varias cosas que ofrecer a todos los viajeros.

La torre de acero en el muelle del lago ofrece impresionantes vistas de la ciudad y los Alpes, mientras que las torres barrocas abovedadas de la Iglesia del Palacio son un gran lugar para visitar el horizonte.

Además, el Schulmuseum da una idea de cómo se ha desarrollado la vida escolar, mientras que en el museo Zeppelin puede descubrir las ferias anuales.

Si eres un amante de la naturaleza o te gusta explorar la naturaleza a menudo, esta ciudad debería ser tu destino durante tu estancia en Alemania.