Las playas más famosas de la costa de Asia ofrecen muchas experiencias naturales que no te puedes perder: buceo y 'relax'

La belleza natural de los litorales asiáticos y muy especialmente del sudeste del continente nos ofrece playas paradisíacas de una belleza insuperable. Algunas de ellas se han hecho muy famosas con los años de la eclosión del turismo en esta parte del mundo, pero aún existen lugares poco masificados y que pueden transmitirte la sensación de hallarse en paraísos casi vírgenes.

Koh Rong es la segunda isla más grande de Camboya. Situado en la provincia de Koh Kong, a unos 25 kilómetros de la costa de Sihanoukville en el Golfo de Tailandia, es la segunda isla más grande de Camboya con más de 23 hermosas playas situadas principalmente en el sur de la isla, cerca del pueblo de Koh Touch.

Suele denominarse "isla paradisíaca" por su belleza natural con playas vírgenes de arena blanca, cubierta de jungla y bordeada por franjas de brillante arena suave, con resorts de cabañas moteando la costa alrededor de la hermosa aldea de Koh Tuch.

Long Beach es sin duda una de las mejores playas del sudeste asiático. Aislada de casi toda la civilización, la playa de aguas cristalinas se extiende por kilómetros.

El Nido es, sin lugar a duda, uno de los destinos más conocidos de Filipinas y no es para menos. Sus increíbles paisajes caucásicos aguardan uno de los mejores secretos de Filipinas: lagunas escondidas, playas paradisíacas de arena blanca y aguas turquesas, coloridos arrecifes y paisajes de infarto únicos en el mundo.

Playa de Asia. Cedida

Durante el recorrido por el archipiélago de Bacuit se descubren playas de ensueño, lagos, cuevas, lenguas de arena, arrecifes de coral. Cientos de islas, lagunas y playas paradisíacas decoradas con un impresionante paisaje kárstico, hacen de este destino turístico de Palawan, uno de los lugares más visitados y conocidos de Filipinas.

Cocoon Maldivas es una isla con una preciosa laguna turquesa y está situada en Lhaviyani. Este atolón ofrece hasta 50 lugares para bucear y descubrir las bellezas que habitan en las aguas de Maldivas. Arrecifes repletos de corales donde encontrarás mantas rayas, peces de colores, delfines y tortugas marinas. Es ideal para los amantes del buceo.

El atolón Lhaviyani disfruta de monzones ligeros, haciendo de Cocoon un destino perfecto durante todo el año. Cocoon se encuentra entre las palmeras y las extensas playas de la isla de Ookolhufinolhu, en una parte inexplorada del Atolón de Lhaviyani.

Con ningún otro complejo cerca, Cocoon es el lugar perfecto para relajarse y alejarse de todo. Lhaviyani cuenta con más de 50 lugares de buceo de clase mundial y, a pesar de su proximidad a Male, todavía mantiene el ambiente tradicional de Maldivas, donde las comunidades insulares locales todavía se basan principalmente en la pesca.

thailand-2262894_1280

La Bahía de Railay, en el sur de Tailandia, es uno de los lugares más populares en los viajeros, no solamente es un buen lugar para disfrutar del mar, sino también del entorno rocoso y salvaje de la provincia de Krabi. Así que Railay es un lugar perfecto para el relax, pero también para disfrutar de la actividad deportiva.

Railay del oeste es muy diferente que la de su hermana del este. En Railay del oeste podrás disfrutar al máximo de los atractivos de las playas tailandesas: arena blanca, agua turquesa y unas vistas impresionantes. La playa de Railay del oeste o Railay Beach es la más grande de la zona, con una gran longitud de costa. El lugar donde encontrarás las mejores vistas de todo Railay es en el mirador de Railay, que se encuentra cerca de la playa de Phra Nang.

Uno de los atractivos de Phra Nang es la cueva Phra Nang. Es un lugar curioso, en el que los pescadores llevan tallas de madera en forma de pene para pedir suerte en la pesca y que se alejen los peligros. Los pescadores creen que en la cueva reside la princesa Phra Nang, una princesa mitológica del mar.

Tailandia. Cedida

Las figuras que se llevan a la cueva también se cree que son una ofrenda para pedir fertilidad. El lugar es totalmente pintoresco y en él podrás también observar la morfología de las paredes, llenas de formaciones rocosas en forma de estalactita.

En la playa de Phra Nang no encontrarás muchos restaurantes ni tiendas, aunque a veces hay algún puesto de comida en alguna barca en el que puedes hacerte con un plato típico tailandés por un precio muy económico.