Sumergirse en un mundo de aventuras y misterio, el buceo nos permite explorar la vida marina: Malasia y Queensland

En este reportaje se expondrán algunos de los mejores lugares para practicar el buceo, aunque hay muchos más, e igual de impresionantes, para todos aquellos aventureros que quieran adentrarse en las profundidades del mar.

Sipadan es la única isla oceánica de Malasia, que se eleva 600 metros sobre el lecho marino y está formada por corales vivos que crecen sobre un cono volcánico. Se encuentra en el mar de Célebes, frente a la costa este de Borneo, Malasia, cerca de las fronteras con Indonesia y Filipinas.

Sin embargo, es el centro de uno de los hábitats marinos más ricos del mundo. Se ha consolidado como uno de los mejores sitios de buceo del mundo. Ha sido muy buscado por los buceadores por su gran variedad de posibles avistamientos. La isla, con forma de hongo, ofrece 12 puntos de buceo diferentes. Sipadan es conocido por su inusualmente alta población de tortugas verdes y carey, que se reúnen allí para aparearse y anidar.

Tortuga marina. Cedida

No es raro que un buceador avistara más de 20 tortugas en cada inmersión. Más de 3.000 especies de peces y cientos de especies de coral se han clasificado en este riquísimo ecosistema, lo que ha convertido a Sipadan en un importante hábitat marino de la región. Se requiere un permiso para bucear en Sipadan, con un cupo diario limitado a 252 permisos para garantizar la gestión sostenible de los visitantes y la conservación del medio ambiente. Cada buceador solo tiene derecho a una visita de un día, con un máximo de dos inmersiones por día.

El parque natural de los arrecifes de Tubbataha ha sido incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Para los buceadores es un paraíso. El Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha tiene una superficie protegida de casi 100.000 hectáreas de hábitats marinos de alta calidad que contienen tres atolones y una amplia zona de alta mar.

La biodiversidad marina del sitio es muy elevada y contiene especies claves, como ballenas, delfines, tiburones, tortugas y peces Napoleón. Los ecosistemas del arrecife contienen más de 350 especies de corales y casi 500 de peces.

Pez león marino. Cedida

La reserva protege también uno de las últimas colonias de anidamiento de aves marinas de la región. Tubbataha es una de las “mecas” del buceo mundial y es uno de esos pocos lugares mágicos de nuestro planeta, en donde la naturaleza nos regala belleza, armonía y vida en estado puro. El lugar impresiona por el número de especies, por la calidad de sus corales, por la claridad de sus aguas, por la variedad y diversidad de su vida marina. Cada buceo es fantástico y ofrece sorpresas y desafíos.

El paisaje submarino es muy variado y combina pendientes suaves con plataformas de arena blanca y luminosa, que a veces se alterna con paredes verticales que caen hasta los 1.000 metros. La espectacular explosión de vida y colorido hace de Tubbataha una experiencia cumbre difícil de olvidar.

Gran Barrera de Coral de Queensland, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se extiende 1.400 millas a lo largo de la costa este de Australia. Se pueden vivir infinitas aventuras de buceo alrededor de sus 600 islas y 2.900 arrecifes individuales. Al ser el sistema de arrecifes más grande del mundo, puedes ver casi todo cuando buceas en la Gran Barrera de Coral. Rorcuales enanos, mantarrayas, tiburones y sepias desfilan en abundancia. Las tortugas y las serpientes marinas son de gran tamaño.

La Gran Barrera de Coral está compuesta por piezas individuales de coral. Hay más de 400 especies diferentes en todo el arrecife. Aunque esto puede sorprender, los corales son en realidad animales. Son invertebrados, lo que significa que no tienen espinas dorsales como los humanos y la mayoría de los mamíferos, aves y reptiles.

La Gran Barrera de Coral es probablemente el destino de buceo más popular del planeta, atrayendo a más de 2 millones de visitantes cada año. Situado a lo largo de la costa de Queensland en el noreste de Australia, este arrecife de 2.300 km de largo. Es el sistema de arrecifes de coral más extenso del mundo, incluso se puede ver desde el espacio.

La diversidad de la vida marina aquí es simplemente asombrosa. Los buzos encontrarán 1.500 tipos diferentes de peces junto con cientos de otras especies de coral.

Nathan Reef cuenta con una profundidad de 9 metros, es poco profundo y muy colorido con corales, anémonas y bancos de peces loro. Pudiendo observar parejas de peces payaso, que son una gran atracción turística.

Hay un arrecife de cinta con una profundidad de entre 16/18 metros, que ofrece los mejores sitios de buceo y donde se pueden observar peces grandes aparte de los pececillos del arrecife. Y un arrecife de escape, que es el ideal para hacer buceo, ya que tiene dos caras, una que da al océano y otra que da a la laguna, la más protegida de todas.

Isla Heron es prácticamente un refugio para tortugas, esta isla es un sitio de anidación para ellas y hogar de alrededor de 4.000 tortugas.