Tayikistán, una de las naciones más antiguas del mundo que atesora monumentos, belleza natural y patrimonio cultural

Tayikistán se trata de un país de naturaleza espectacular, con profundos valles, afiladas cumbres cubiertas de nieve en cualquier momento del año, y lagos de aguas cristalinas.

En segundo lugar, explorar la mítica región del Pamir y el Valle de Wakhan en busca de aldeas tradicionales, ruinas con siglos de antigüedad, y paisajes épicos a más de 4 mil metros de altura que resulta imprescindible visitar.

Tercero, Tayikistán está lleno de monumentos y memoriales de la época soviética (sobre todo mosaicos) muy vistosos de este tipo de arte.

Por último, tras recorrer Kirguistán una de las naciones más antiguas del mundo, se está convirtiendo rápidamente en un destino popular para turistas de todo el mundo. Las razones son claras: el país ofrece un tesoro de monumentos antiguos, una belleza natural impresionante y un vibrante patrimonio cultural que permanece relativamente intacto por el turismo.

Tayikistán de punta a punta es la opción más lógica para continuar explorando Asia Central. Los tayikos tienen su origen en las antiguas civilizaciones persas. Tayikistán alberga innumerables sitios antiguos que cuentan historias de civilizaciones olvidadas hace mucho tiempo. Entre los más notables se encuentran los restos de la civilización zoroastriana en Sogdiana y las encantadoras ciudades que florecieron a lo largo de la Gran Ruta de la Seda.

Tayikistán. Cedida

En la actualidad, aproximadamente 9,5 millones de personas viven en Tayikistán. La capital Dushanbe es, con mucho, la ciudad más poblada con cerca de 900.000 habitantes. Dushanbe, es una ciudad rica en historia y cultura. Entre sus lugares más destacados se encuentra la fortaleza de Hissar, que en su día fue la residencia de un gobernante local y que cuenta con dos madrases, un mausoleo del siglo XVI y un amplio patio.

El Museo Nacional de Antigüedades, el Museo de Arqueología y el Museo de Etnografía ofrecen una visión profunda de la historia y la cultura del pueblo tayiko. Por otro lado, la Biblioteca Republicana de la ciudad alberga manuscritos invaluables de grandes poetas y eruditos como Firdowsi, Saadi e Ibn Sina.

No debemos perdernos el impresionante monumento a Ismail Samani, el fundador del estado tayiko, cuya corona de oro pesa unos impresionantes 16 kilogramos. Aparte de la población de etnia tayika y la gente nativa de las regiones montañosas, existen importantes minorías rusas y uzbecas que viven predominantemente en los centros urbanos del oeste y norte de Tayikistán.

Un paraíso montañoso

Las montañas de Pamir, conocidas como el “techo del mundo”, ofrecen algunas de las oportunidades de senderismo y escalada más desafiantes y gratificantes del planeta. El famoso pico Comunismo y muchos otros picos atraen a montanistas de todo el mundo. Están cubiertas por montañas, que se extienden hacia el oeste desde el Himalaya.

Las montañas todavía se están construyendo activamente, dándoles un aspecto áspero y majestuoso. El país también alberga aguas termales curativas, que ofrecen una combinación perfecta de aventura y relajación.

Tayikistán. Cedida

Penjikent es una de las ciudades más antiguas de la Ruta de la Seda con más de 5.000 años de historia, es famosa por sus reliquias zoroástricas y sus singulares yacimientos arqueológicos de la Edad de Piedra. La ciudad también alberga lugares venerados como el mausoleo del poeta del siglo X, Abu-Abdullah Rudaki.

En la antigua ciudad de Khujand los visitantes pueden explorar las ruinas de la fortaleza de Khujand, que data del siglo V a. C. Considerada en su día la ciudad más fortificada de Asia Central durante la Edad Media, es un lugar de enorme importancia histórica.

Tayikistán. Cedida

La mezquita Masjidi Jami del siglo XVI es otra visita obligada. Khujand también es un punto de partida para los montanistas que se dirigen al macizo de Ak-Su, lo que la convierte en un centro para los entusiastas de la aventura y la historia.

La ciudad de Istaravshan, de 2.500 años de antigüedad, es famosa por sus impresionantes mezquitas, entre las que se incluyen las hermosas mezquitas Hauz-i-Sangin y Savriston, así como el mausoleo y la mezquita Hazrat-i-Shokh y la madraza Kok-Gumbaz, con su llamativa cúpula azul. Las antiguas ruinas de Mug Tepe y la fortaleza medieval de Kakh-Kakha también son atracciones clave para los amantes de la historia.