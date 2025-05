Surinam, en el noroeste de Sudamérica: es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la historia

Surinam es un pequeño país sudamericano que limita con Brasil, Guyana y Guyana Francesa. Sus costas chocan con el mar Caribe. La biodiversidad de Surinam forma parte del patrimonio de la humanidad y por eso es imperdible de ver. Surinam cuenta aproximadamente con una decena de reservas naturales, algo que sorprende enormemente al ser un país tan pequeño.

Este dato hace que Surinam sea cada vez más visitado por los amantes de los parajes naturales. El Parque Natural Brownsberg es un área protegida, ubicada en el distrito de Brokopondo. En este mismo habita el perezoso de tres dedos, el caique de cabeza negra, el mono maicero, la ameiva gigante, el corocoro rojo, entre otras especies. De día se respira uno de los aires más puros del planeta, se pueden dar paseos por el río en kayak, bañarse en cascadas y adentrarse en senderos boscosos.

En este sitio es posible pernoctar en los refugios que se encuentran en la meseta Mazaroni. La Reserva Natural de Surinam Central, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con una extensión de unos 16 mil kilómetros cuadrados plagados de montañas, llanuras y una selva tropical plagada de fauna asombrosa. Así, destacamos por ejemplo los jaguares, tapires, nutrias gigantes de río, primates y un sinfín de reptiles y aves. La Reserva Natural Galibi fue creada en 1969 y es famosa en el mundo entero por ser el lugar escogido por cuatro especies de tortugas marinas.

Paramaribo. La capital del Surinam. Esta pequeña ciudad del noreste de Sudamérica tiene poco más de 240.000 habitantes, pero representa más de la mitad de la población del país de Surinam. Sin embargo, Paramaribo cuenta con muchos sitios históricos y atracciones naturales que no son menores a las de otras ciudades importantes de América del Sur. Palacio Presidencial de Surinam y Jardín Areca. El primer destino en Surinam que los visitantes deben visitar es el casco antiguo en el centro de la ciudad. Esta zona ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 2002 por sus tesoros arquitectónicos e históricos de gran valor. Los visitantes aquí se sienten como si hubieran retrocedido en el tiempo a la Europa del siglo XIX. Este barrio fue construido para los funcionarios y oficiales holandeses que gobernaban la colonia de Surinam. Sin embargo, los arquitectos no copiaron la arquitectura europea en Sudamérica, sino que buscaron combinar armoniosamente la arquitectura típica holandesa con técnicas locales, creando un casco antiguo con antiguas y poéticas casas de madera. No sólo eso, también trajeron muchas especies de árboles de otras colonias holandesas, como el baniano de Sri Lanka, para plantarlos aquí. Los árboles centenarios que proyectan sombras sobre la calle desierta crean una escena pacífica pero increíblemente encantadora.

Paramaribo es la única “puerta de entrada” a Surinam que da al mar. Los franceses, británicos y holandeses lucharon por esta tierra colonial en gran medida debido al valor marítimo de Paramaribo. No es de extrañar entonces que el Fuerte Zeelandia en Paramaribo sea una de las fortalezas más famosas de Sudamérica. Hoy en día sólo quedan el muro de ladrillo y algunos cañones; Pero en el Museo de la Fortaleza se han recopilado y expuesto muchas antigüedades y documentos históricos. Los visitantes tienen la oportunidad de aprender sobre la historia de las batallas con piratas en la costa de Paramaribo, o sobre los sacrificios de los revolucionarios democráticos que fueron encarcelados y ejecutados en Fort Zeelandia.

Surinam Cedida

Alrededor de la Plaza de la Independencia, en el centro de Paramaribo, se encuentran importantes edificios gubernamentales, el más famoso de los cuales es el Palacio Presidencial de Surinam, con su magnífica arquitectura palaciega de Europa occidental del siglo XVIII. Detrás del palacio se encuentra el jardín real de la areca, donde muchos turistas se detienen para escapar del sol del verano y jugar con los monos capuchinos. A los surinameses les encanta tanto la observación de aves que la consideran parte de su identidad cultural.

Todos los domingos, los dueños de aves traen sus aves mascotas al jardín de arecas para realizar un "concierto". En el centro de Paramaribo, en la calle Henck Arronstraat, se alza la impresionante Basílica Catedral de San Pedro y San Pablo, construida íntegramente en madera. Construida en 1883 en el lugar donde originalmente se alzaba un teatro judío, la basílica es la estructura de madera más grande del hemisferio occidental. Sommelsdijckstraat, también en el centro de ocio, encontrará una variedad de acogedores bares y restaurantes que sirven una variedad de platos, desde comida típica surinamesa.

