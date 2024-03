Ford Almussafes ensalza los híbridos que pide fabricar su plantilla: "Son el paso hacia la conducción eléctrica"

Ford Almussafes ensalzó este lunes sus coches híbridos en pleno debate sobre el rumbo industrial de la marca, que está retrasando la llegada de los vehículos 100% eléctricos que prometió en 2022 para la factoría.

El sindicato UGT, mayoritario en la planta, solicitó en diciembre a la compañía que adjudique nuevos automóviles híbridos como solución intermedia hasta que la demanda de eléctricos crezca, y la dirección de la factoría parece hacer suyo ahora este posicionamiento.

"Son el paso hacia la conducción totalmente eléctrica", manifestó este lunes la firma. Se pronunció en estos términos en el comunicado emitido por la visita del presidente valenciano Carlos Mazón, que acudió a Almussafes para conocer las primeras unidades ensambladas del rediseñado Ford Kuga.

"El nuevo Kuga supone otro hito en el camino de Ford hacia una cartera de vehículos de pasajeros y comerciales en Europa totalmente eléctrica para 2035", manifestó la empresa al respecto. "Una gama integral de sistemas de propulsión que incluye opciones mejoradas de híbridos enchufables (PHEV) e híbridos autorrecargables (FHEV) son el paso hacia la conducción totalmente eléctrica", agregó.

"Permite a los clientes experimentar la elegancia, la comodidad y la reducción de emisiones que los motores electrificados pueden ofrecer", insistió al respecto. Preguntadas al respecto, fuentes de la compañía manifiestan que no tienen nueva información que ofrecer sobre la estrategia productiva de Almussafes.

No obstante, recuerdan que la compañía, a nivel global, ya ha trasladado que "Ford se está adaptando a la velocidad de electrificación de los clientes". As decir: que no va a lanzarse a producir coches eléctricos si no tiene las garantías de que se vayan a vender. Está por ver si, además, esto implica la producción de nuevos híbridos de transición.

Como informó este periódico, el comité de empresa de Ford Almussafes, liderado por UGT, trasladó a la dirección de la factoría una petición en esta dirección el pasado mes de diciembre. Le solicitó que pugne por la producción de un modelo de coche híbrido de la marca mientras esta decide su apuesta por los coches eléctricos.

Los trabajadores adoptaron esta posición ante las dudas manifestadas por Ford Motor Company. Su decidida apuesta por los coches eléctricos ya no lo parece tanto. En verano de 2022 escogió a Almussafes para la producción de dos coches 100% eléctricos, que deberían empezar a fabricarse en 2025, según los plazos iniciales.

Sin embargo, pasado ya más de año y medio, la multinacional no ha concretado nada sobre la plataforma que se disponía a adjudicar a Almussafes para la producción de estos dos nuevos modelos. La plantilla ve muy complicado que, ni en el mejor de los casos, la producción de coches eléctricos llegue antes de 2026. Carlos Mazón, con trabajadores de Ford. EE

Propusieron que la planta pugne por coches híbridos -como el Kuga que ahora se ensambla en la fábrica valenciana- para cubrir el enorme valle productivo que puede sufrir la fábrica hasta 2035. Ford se ha propuesto que, llegada esa fecha, todos los coches que ensamble sean 100% eléctricos.

Los trabajadores no apuestan por ningún modelo en concreto. Sí matizan que lo ideal sería que Ford adjudicara a Almussafes alguno de los coches que ya tiene ideados o en catálogo para reducir los tiempos de espera, ya que la fábrica se encuentra en una situación alarmante.

Como informó este periódico, la producción de Ford Almussafes cayó un 10,6% al cierre del ejercicio 2023. La cifra de vehículos ensamblados hasta el 22 de diciembre, fecha en la que cesó la actividad por las vacaciones de Navidad, fue de 219.594. La caída fue de 23.294 respecto a las 245.560 de 2022. Se cumplieron con exactitud las previsiones.

En su visita de este lunes, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, reiteró el compromiso del Gobierno valenciano con la industria de la automoción valenciana, a la que definió como "un sector innovador, competitivo y sostenible".

El jefe del Consell mantuvo un encuentro de trabajo con los responsables de Ford, encabezados por el presidente y consejero delegado de Ford Iberia, Jesús Alonso y el director de fabricación de Ford Almussafes, Daniel Ruiz, entre otros representantes de la compañía.

El presidente también se reunió con el presidente del comité de empresa de Ford Almussafes y secretario general de UGT-Ford, Carlos Faubel, y la secretaria del Comité de Empresa, Beatriz Yagüe.

Mazón recorrió la planta de Almussafes, donde conoció la actividad de las diversas áreas de producción, así como "el pionero centro de ensamblaje de baterías", operativo desde septiembre de 2020 y donde se ensamblan las baterías del Ford Kuga.

Mazón observa el interior del nuevo Ford Kuga. EE

Mazón felicitó a Ford por la fabricación del nuevo Kuga y ha incidido en "la capacidad de la factoría de Almussafes de adaptarse a la implementación de nuevas tecnologías y sistemas de producción como ejemplo del valor de esta planta que es una referencia en la fabricación de automóviles más sostenibles y pensados en la movilidad del presente y del futuro".

Por su parte, Alonso señaló que están desarrollando "vehículos hiperconectados y referentes en tecnología, tal y como es el nuevo Kuga". "Nuestra factoría de Almussafes es una pieza clave para lograrlo. Gracias a la acción y colaboración público-privada, la Comunitat Valenciana se está alzando como todo un referente europeo en movilidad", añadió.

Además, Ruiz subrayó la importancia que para la planta de Valencia tiene la producción de un modelo como el Kuga: "Fabricar el vehículo híbrido enchufable más vendido de Europa durante los últimos tres años es una responsabilidad, pero también una suerte, ya que nos permite exportar el sello 'hecho en Valencia' a 37 países".

En la visita a la factoría de Almussafes también asistieron la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino; el conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira; la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas; y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.