El padre de Ramón, el hombre que murió junto a su mujer y dos hijos en el incendio de Valencia, pide reabrir el caso

El padre de Ramón, el hombre que falleció junto a su mujer Marta y sus dos hijos menores de edad, uno de tres años y un bebé de pocos días, en el incendio de un edificio de la zona del barrio valenciano de Campanar recurrirá el archivo provisional de la causa al considerarlo "prematuro" y por causarle indefensión.

El abogado del padre del fallecido, el penalista Ignacio Grau, confirmó a EL ESPAÑOL la presentación del escrito después de que el Juzgado de Instrucción 9 de Valencia comunicara el pasado viernes el archivo provisional de las actuaciones al argumentar que la Policía Científica descarta el origen criminal o delictivo del incendio.

"Consideramos que es prematuro el archivo y pedimos tener acceso a todos los informes policiales porque hay hechos que investigar para determinar si existe algún tipo de responsabilidad", apuntó el abogado de la familia de Ramón en declaraciones a este periódico.

[La Policía cree que un electrodoméstico pudo originar el incendio del barrio de Campanar de Valencia]

El juzgado decidió sobreseer provisionalmente el procedimiento el pasado 8 de marzo, solo 15 días después del brutal incendio que se saldó con 10 víctimas mortales y la destrucción de 138 pisos de un bloque residencia de 14 plantas.

El juez exponía en su auto que al no haber inicialmente un delito penal, no podía continuar con la investigación puesto que los órganos de Instrucción no pueden seguir con causas de manera autónoma solo en materia civil sin la coexistencia de delito.

En concreto, el magistrado puntualizó que, al no existir indicios para poder concluir que haya una persona responsable criminalmente del incendio, las causas finales, en el ámbito de la responsabilidad civil si se diera o fuera determinada la causa como un hecho fortuito, "habrán de ser oportunamente resueltas fuera de este ámbito jurisdiccional penal".

Frente a esta resolución, el letrado que representa al padre de la familia fallecida se ha opuesto.

"Todavía no conocemos la causa del incendio y el caso ya está archivado. Existen muchos tipos de responsabilidades y negligencias, así que solicitamos tener a acceso al sumario para solicitar diligencias de investigación", insistió el letrado.

El abogado también anunció al juzgado la aportación de certificados de defunción del hijo y de los nietos de su cliente, así como el Libro de Familia, para acreditar la relación familiar de todos ellos y para que se le tenga por personado en el procedimiento en calidad de acusación particular.

Si finalmente el juez no acepta la petición, el letrado informó que interpondrá recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de archivo.

Cree que esta resolución causa una "evidente indefensión", pide que se anule y que el juez dé acceso a los informes y establezca un nuevo plazo.

Protocolo de rescate

Marta y Ramón, madre y padre de la familia de cuatro miembros que perdieron la vida en el incendio del edificio del barrio de Campanar de Valencia, fallecieron abrazados a sus hijos mientras esperaban la ayuda de los bomberos.

La pareja tenía unos 40 años y vivía en una vivienda de la octava planta. Uno de los menores tenía poco más de dos años y acudía a la guardería del barrio. El segundo menor era una niña de poco más de 8 días de vida.

Marta, cuya familia procedía del municipio castellonense de Almassora, todavía estaba recuperándose del parto cuando se inició el incendio que acabó con las dos torres en tan solo una hora.

La familia se escondió en el baño pensando que serían auxiliados por los rescatadores, según confirmaron varios testimonios tras el incendio. Pero la virulencia de las llamas impidió a los bomberos volver a acceder al edificio y finalmente fallecieron.

Poco antes del trágico desenlace, la joven pareja pudo despedirse por teléfono de sus amigos y familiares.

"Estamos encerrados en el baño porque no nos han dejado salir". Es lo último que Marta pudo comunicarle a sus amigos.

La actuación del equipo de rescate fue cuestionada por el entorno de las víctimas. Pero fuentes del servicio de bomberos defendieron firmemente la labor de todo el equipo.

Estas fuentes subrayaron que los bomberos, que arriesgaron sus propias vidas, siguieron el protocolo de rescate habitual en estos casos.

Sin embargo, el fuego se descontroló rápidamente y, en apenas unos minutos, rodeó la fachada y convirtió el edificio en un infierno.