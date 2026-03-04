La AVL justifica que el topónimo de Valencia se escriba con la tilde abierta por su pronunciación en catalán

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) reconoce que ha tenido en cuenta la pronunciación de la palabra Valencia en catalán a la hora de rechazar la tilde cerrada del topónimo, pese a que los valencianos pronuncian el nombre de su ciudad con e cerrada.

En su informe sobre la alteración del nombre de la capital que solicitó el Ayuntamiento para cambiar la tilde del nombre oficial València, el organismo estatutario afirma que "en el marco del proceso de normalización de los topónimos, la forma establecida tiene que reflejar la pronunciación genuina del nombre".

En este sentido, apunta a la "solución utilizada mayoritariamente por las personas que tienen un conocimiento directo". "Por eso, se tendrá en cuenta en primer lugar la pronunciación de la zona concreta, pero también del resto de los hablantes, así como las posibles pronunciaciones históricas", reza el informe de 35 páginas al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En este punto, el texto aprobado por el pleno de la entidad por 16 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, subraya que "el timbre de la e tónica del nombre de la ciudad se pronuncia cerrado para los valencianos y para una parte de los hablantes de las variantes occidentales".

Añade, sin embargo, que "en las variantes orientales (las de Barcelona, Girona, gran parte de Tarragona y las Islas Baleares) el topónimo tiene un timbre abierto, exceptuando el Bisbat de Girona".

La AVL señala que hay zonas de la variedad occidental, como Andorra o l'Alt Urgell, donde la e de Valencia se hace abierta y zonas de la variedad oriental donde se hace cerrada, como l'Alt Empordà.

Con este argumento, rechaza el estudio técnico presentado por el Consistorio liderado por María José Catalá para reclamar que el nombre de la ciudad en valenciano se escriba con acento cerrado, tal y como se pronuncia. El Gobierno de Joan Ribó (Compromís) aprobó el topónimo actual en 2017 por unanimidad.

"La contraposición entre valenciano y catalán occidental, por un lado, y catalán oriental, por el otro, no resulta operativa en el ámbito del estudio de la acentuación del topónimo y, por tanto, no se puede admitir como argumento válido a favor de la escritura con e cerrada", afirma la institución en su informe.

El informe

La AVL recoge en su dictamen que por norma general, en la toponimia "se recomienda fijar la forma consolidada por los hablantes", pero señala la excepción respecto a la toponimia mayor, es decir, los nombres que designan núcleos de población importantes. "En este caso se le da una importancia mayor a la forma documentada históricamente", añade.

Al respecto, afirma que "la inexistencia de una codificación ortográfica convencional propia hasta la firma de las Normas de Castellón en el año 1932 hace que las formas acentuadas gràficamente València/Valéncia no se puedan documentar con coherencia antes del siglo XX".

El topónimo de la ciudad es 'València' con la tilde abierta. EE

En cualquier caso, concluye que la forma con el acento cerrado es "inexistente" en los usos oficiales y "aparece en contadas ocasiones". Cita, entre otras, las obras de Manuel Sanchis Guarner (de 1966) o el Estatuto de Autonomía (de 1982) como obras donde se escribe València, forma "utilizada generalmente".

Sistema de acentuación

La entidad normativa oficial del valenciano rechaza en su informe pronunciarse sobre las discrepancias en cuanto a la pronunciación real y la forma de escribir de algunas palabras con e, como "època o dècada".

El lingüista encargado por el Ayuntamiento de Valencia para realizar el estudio técnico de la solicitud del cambio del topónimo señala que "la normativa ha importado un modelo externo, basado en el catalán oriental, sin tener en cuenta la base fonética valenciana".

El informe aprobado por la AVL afirma que una "revisión general del sistema de acentuación de las é/è del valenciano excede y altera el objeto de la petición".

"Una discusión sobre la adecuación o inadecuación del sistema de acentuación valenciano no es necesaria ni pertinente para resolver la grafía oficial de un topónimo concreto", añade.

Conclusiones

Con todo, la institución considera que la denominación correcta es la forma única València, por "coherencia ortográfica, etimología y tradición escrita consolidada". Sin embargo, abre la puerta a la forma bilingüe, en contra de su criterio.

El informe elaborado por la Sección de Onomástica señala que el topónimo con la tilde abierta "se ajusta de manera coherente a la etimología, a la tradición escrita y al corpus normativo vigente".

El documento señala que la normativa ortográfica establece que la representación escrita tiene que seguir las reglas ortográficas generales de la lengua, y que el topónimo se tiene que tratar como cualquier otra unidad léxica análoga.

Por eso, la forma "tiene que ser coherente" con palabras de la misma familia morfológica, como paciència, consciència, adherència.

En cuanto a la etimología, el informe señala que el topónimo se formó a partir del nombre abstracto del latín clásico valĕntĭa, "con e breve".

Respuesta del Ayuntamiento

Precisamente este martes la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, confirmó que el Ayuntamiento apostará por la doble denominación València-Valencia.

"Esperaremos al informe de la Generalitat y, a partir de ahí, determinaremos la doble denominación con València en valenciano primero y Valencia en castellano, segundo", afirmó la primera edil en el acto de entrega de las boinas distintivas a los nuevos agentes de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local.

Catalá ha considerado "destacable" que "la misma Acadèmia Valenciana de la Llengua considere que el acento tiene que ser abierto en valenciano pero recomiende que la fonética y la pronunciación sean cerradas".