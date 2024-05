¿Quién cobra por el libro del triple asesino de Alcàsser? La editorial, recién creada, dice que no le pagará "ni un euro"

Una persona se identifica al marcar el teléfono de La Cueva Editorial. Dice su nombre, pero exige que no se le identifique en este artículo. "Solo puedes decir que soy un portavoz", asevera. Lejos de resolver la incógnita, el interlocutor alimenta las especulaciones sobre quién se embolsará el dinero que recaude la biografía autorizada de Miguel Ricart, triple asesino de Alcàsser. Cada ejemplar costará 19,95 euros.

¿Nos puede decir quién está detrás de esta editorial? "No puedo proporcionar esa información", responde. Solo apunta que se trata de "varias personas". Al tratarse de una firma recién creada -según reconoce- que carece "por el momento" de otros libros en el mercado, mucho se ha especulado durante los últimos días sobre que Miguel Ricart, Más allá de Alcàsser pudiera ser el proyecto de autoedición del propio asesino.

"En absoluto", zanja el portavoz. Y va más allá. "Miguel Ricart no percibe ni un euro", asegura. Ni ha sido remunerado por contar su historia ni tiene derechos por la difusión de esta controvertida biografía autorizada, según sostiene. ¿Y por qué accedido? "Tendrá sus razones".

[Miguel Ricart, asesino de Alcàsser, publica su biografía, en la que reduce sus crímenes a "traumáticas experiencias"]

El anuncio del proyecto provocó un aluvión de críticas por tratarse de un libro que, a juzgar por su sinopsis, dulcifica al condenado por secuestrar, violar, torturar y asesinar a tres jóvenes en 1992.

"Es un viaje lleno de desafíos, dolor y pequeñas pero traumáticas experiencias que marcan los altibajos de una vida moldeada por el destino", reza la contraportada. "Su historia es un testimonio conmovedor de la resistencia humana en su forma más pura, donde un caso de dolor, polémicas y muchas dudas estremeció a toda España", llega a afirmar.

"Viajarás junto a Miguel Ricart a través de las paredes de más de cinco cárceles repartidas por la Península Ibérica, donde cada día es una batalla por la redención, donde nunca pierde la esperanza", augura el resumen.

El portavoz de la editorial se defiende. "Estáis prejuzgando la obra antes de haberla leído. La biografía no habla sobre las niñas. No se menciona en ningún momento a Miriam, Toñi y Desiré". ¿Y no hacerlo, ponerse de perfil ante un triple crimen, no es tratar de blanquearlo?

Vídeo promocional de la biografía de Miquel Ricart, triple asesino de Alcàsser

"Simplemente, se trata de un testimonio sobre la vida de una persona, que ya ha cumplido su pena, y que ejerce su derecho en libertad a contar su historia", rebate.

Entre la multitud de reproches y acusaciones que recibió la iniciativa, algunos usuarios de Twitter aseveraron que tras el libro se encontraba el yerno de Miguel Ricart -pareja de su hija- por la supuesta presencia de su NIF en el aviso legal de la página.

El portavoz que atendió a este periódico niega rotundamente esta circunstancia. Reconoce que la editorial ha contactado con la hija de Ricart, pero asegura que ni ella ni su pareja se encuentran detrás del proyecto.

[Coolor, la discoteca arruinada por el triple asesinato de Alcàsser, resurge como supermercado Supeco]

La biografía la firma el escritor almeriense Bibi Ruiz, quien, según La Cueva Editorial es "autor del best seller El Gremio de los Dragones". El nuevo libro sale al mercado por casi 20 euros y sus impulsores ofrecen una "preventa exclusiva desde el 24 de mayo".

Además de la información proporcionada por la editorial, el controvertido canal El Rincón del Disidente ha publicado su vídeo promocional del libro en el que aparece el propio Miquel Ricart, mellado y visiblemente desmejorado. El portavoz de la editorial incide al respecto en que el impulsor de este canal, Manu Giménez tampoco se encuentra entre los dueños de la editorial recién creada ni cobrará por el libro. Es, sin embargo, el autor del prólogo.

"Soy un asesino, soy una cabeza de turco, soy la cara del diablo, soy inocente, soy un toxicómano, soy producto del sistema. Os han contado que soy muchas cosas. Soy Miguel Ricart, más allá de Alcàsser, y ahora soy yo quien os cuenta mi historia", expone el propio condenado en el vídeo de El Rincón del Disidente.

Miguel Ricart fue liberado tras dos décadas en la cárcel en cumplimiento de la doctrina Parot, que impidió al sistema penitenciario español que cumpliera más tiempo de la abultada pena de 170 años que se le había impuesto. Años después fue detenido en un narcopiso donde malvivía en Barcelona.

La Justicia consideró probado que Ricart, junto al fugitivo Antonio Anglés, secuestró en Picassent a Miriam, Toñi y Desiré cuando hacían autostop para dirigirse a la discoteca Coolor de la localidad.

Las trasladaron a un caserón abandonado en la partida de La Romana (Tous, Valencia) donde las violaron y las sometieron a todo tipo de torturas antes de asesinarlas.

El caso conmocionó a toda España, por la expectación e incertidumbre generada hasta que se encontraron los cadáveres. El morbo informativo de su cobertura, con acceso directo a las familias desesperadas por encontrar a las jóvenes, fue considerado el nacimiento de la telebasura.