Fallecidos en el incendio del edificio de Valencia estuvieron "4 horas en sus domicilios" esperando ser rescatados

Los familiares de las personas fallecidas en el trágico incendio de Campanar de Valencia han solicitado a la Audiencia Provincial de Valencia que reabra el caso y han denunciado que el juez instructor "no acuerda nada sobre las diligencias interesadas".

Los afectados critican que el archivo provisional ordenado por el juzgado está generando "una clara indefensión e inseguridad jurídica, pues no puede existir instrucción sin proceso".

Por ello, el abogado Ignacio Grau, que representa al padre de Ramón, el valenciano que murió en el incendio junto a su mujer, Marta, y sus dos hijos pequeños, uno de 3 años y un bebé de pocos días, ha trasladado a la Sala que "tenemos un caso cerrado sin explicación ninguna más allá del seguimiento acrítico de lo que informe a la policía, una policía investigadora (grupo de homicidios) que confunde delito intencionado con imprudente".

"Unos forenses -continúa el escrito- que establecen al azar la hora de la muerte de las víctimas, un informe de levantamiento que no indica ni hora de la muerte ni torre correcta donde se encontraron los cadáveres, un informe técnico policial que no se plantea ninguna causa de los fallecimientos".

"Y un juez para el que, sin aval documental alguno en que apoyarse, todos los fallecidos y su memoria no requieren de una explicación de por qué murieron y si hubo oportunidad para salvarse", recoge el recurso de apelación contra el archivo, de fecha 6 de junio y consultado por EL ESPAÑOL.

Por todo ello, solicita la reapertura del caso y el interrogatorio en calidad de testigos del conserje del edificio, la propietaria de la vivienda donde se originó el fuego o del jefe de servicios de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia.

Además, solicita que se realice la correspondiente reconstrucción de los hechos y "se requiera al servicio 112 y análogos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062), para que remitan todas las grabaciones de llamadas recibidas de ciudadanos, así como las realizadas entre los propios agentes y bomberos".

Según el escrito, "hay víctimas que estuvieron casi 4 horas en sus domicilios sin que pudieran ser rescatadas". Al parecer, hasta las 21 horas se registraron llamadas entre los fallecidos y sus familiares pese a que la autopsia fija la hora de la muerte de todos a los 18 horas.

Archivo provisional

El juzgado decidió sobreseer provisionalmente el procedimiento el pasado 8 de marzo, solo 15 días después del brutal incendio que se saldó con 10 víctimas mortales y la destrucción de 138 pisos de un bloque residencia de 14 plantas.

El juez exponía en su auto que al no haber inicialmente un delito penal -no aparecía identificado en el auto- no podía continuar con la investigación.

Así, consideró que los órganos de Instrucción no pueden seguir con causas de manera autónoma solo en materia civil sin la coexistencia de delito.

En concreto, el magistrado puntualizó que, al no existir indicios para poder concluir que haya una persona responsable criminalmente del incendio, las causas finales, en el ámbito de la responsabilidad civil si se diera o fuera determinada la causa como un hecho fortuito, "habrán de ser oportunamente resueltas fuera de este ámbito jurisdiccional penal".

Flores y velas en recuerdo de las víctimas. EFE

En mayo, la Policía entregó un informe al juez en el que apuntó a una fuga del gas refrigerante de la nevera del piso 86 como origen de las llamas.

Según el informe, los investigadores llegaron a la conclusión de que "una pequeña fuga" en los conductos de canalización de ese gas refrigerante, el isobutano, pudiera haber prendido "ante cualquier chispa".

"Se trabaja con la hipótesis de que una pequeña fuga en los conductos de canalizaciones del refrigerante, provoque la salida del mismo a la atmósfera, y ante cualquier chispa o incluso la electricidad estática del aparato cause la inflamación del mismo", expuso la Policía.

"No ha investigado"

El abogado de la familia de Ramón cree que "al juez instructor el informe policial le da absolutamente igual, pues desde el primer segundo en que asumió la investigación ya sabía que iba a archivar, y esta presunción es meridiana y sin posibilidad de equívoco".

"Le bastó con un mero mail policial de 6 de marzo de cuatro líneas que no adjuntaba informe alguno para de forma acrítica, sin ponderación, sin depuración ni valoración, y sin dirección de la investigación alguna, cerrar un asunto sin más, anunciando cual futurólogo que ni ha habido ni habrá responsabilidades", comunica la familia a la Sala.

Y ello "sin solicitar de oficio informe técnico alguno a otros intervinientes en el incendio, como policía local, bomberos, Ayuntamiento de Valencia, y tampoco sin escuchar a las partes, a las víctimas, a los familiares".

Para esta acusación "bastaba leer, escuchar o ver las noticias de esos días, para plantearse que había cosas extrañas en éste, como la rapidez de propagación del fuego, cómo se derretían los materiales de la fachada, el hecho de que diez personas fallecieron en directo, y que solo se salvaron los vecinos que desobedecieron las instrucciones de los bomberos".

Sobre este tema, los investigadores del grupo de Homicidios comunicaron al juez que entienden que no hay delito en la actuación de los equipos de emergencia, ni imprudente ni doloso.

"Pero eso es falso, porque la Policía no ha investigado, por ejemplo, el porqué se salvaron solo los vecinos que desobedecieron a los bomberos y no permanecieron en sus casas, por qué la grúa no llegaba más alto y si ésta estaba dañada, al igual que las mangueras, y si los bomberos llegaron a tiempo", señala el padre de Ramón.

Además, destaca que nada dicen los investigadores sobre la hora de la muerte de los fallecidos o "dónde se encontraban estos cuando se inició, si los bomberos llegaron a hablar personalmente con ellos (como así ocurrió), si tuvieron oportunidad de salvarse, más aún cuando algunos de ellos murieron tres horas y media después de iniciarse el incendio".

El edificio de Campanar en llamas. EFE

Autopsias con errores

El recurso del padre de Ramón alerta de que "también los informes de las autopsias son erróneos, y sitúan la hora del fallecimiento de todos a las 18 horas, cuando existen llamadas con las víctimas hasta las 21 horas".

Para esta acusación, de los informes incluidos en la causa "no se ha podido obtener ninguna conclusión".

"Se continúa sin conocer la causa del incendio, no se han estudiado los protocolos de incendio para edificios de dichas características, ni el protocolo específico que se siguió para un incendio de dicho calibre", subraya el letrado.

Reitera que "no se conoce por qué hay víctimas que estuvieron casi 4 horas en sus domicilios sin que pudieran ser rescatadas, ni por qué los servicios de bomberos llegan a las viviendas de los fallecidos y aconsejan no salir de las mismas, ni los protocolos de evacuación".

Por ello, solicita a la Sala que estime el recurso de apelación y dice nuevo auto por el que ordene la pertinente instrucción, incluyendo "todas las diligencias interesadas por esta parte, y con tramitación preferente, todo ello, para evitar mayores dilaciones indebidas".