Al menos dos muertos y 19 heridos tras el colapso de un edificio en Nueva York: cuatro personas, en estado crítico

Al menos dos muertos y 19 heridos, siete de ellos menores, al derrumbarse un edificio de tres plantas contiguo a una obra este miércoles en Nueva York. Por su parte, los equipos de rescate trabajan entre los restos del inmueble para localizar a posibles desaparecidos.

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, ha afirmado en una rueda de prensa que cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico, doce están estables, y el restante es un bombero con heridas leves.

Pero lamentó que "puede haber más personas (atrapadas) a medida que avance este operativo".

At 4:01 p.m. Wednesday, the FDNY responded to 1321 Flatbush Avenue in Brooklyn for a collapse of a three-story, multiple-dwelling building into an adjacent construction site. Units arrived within one minute and immediately started search-and-rescue operations. Two people have been pronounced dead, and more than 15 others have been injured as of 8:30 p.m. Wednesday. "Multiple people from the building and the construction site were trapped," FDNY Commissioner Lillian Bonsignore said. "This will be a prolonged operation. Collapse operations are extremely dangerous. Every move is choreographed and critically important to patient outcomes and member safety. Members have been working methodically and haven't stopped since they arrived this afternoon." More than 250 fire and EMS personnel responded, and search efforts in coordination with the NYPD were ongoing Wednesday night. The cause of the collapse is under investigation. — FDNY (@FDNY) November 12, 2026

El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

Se trata de un edificio de apartamentos que data de 1930. La construcción se derrumbó y cayó sobre un solar en construcción contiguo, donde se estaban realizando trabajos de excavación, según ha comentado el jefe del departamento de bomberos de la ciudad, John Esposito.

Bonsignore señaló que el rescate "va a ser largo", y aclaró que más de 250 miembros del personal de emergencias se encuentran desplegados en la zona, además de una unidad canina. La comisionada se ha negado a precisar si hay menores entre los fallecidos, pero ha puntualizado que un bombero sufrió heridas leves.

La causa del derrumbe sigue bajo investigación. También se desconoce el número de personas que se encontraban en el interior y el de operarios que trabajaban en el solar.

Building collapses in Brooklyn, New York, killing 1 person and injuring 9 others. https://t.co/UUV4BXz8YE — Open Source Intel (@Osint613) November 11, 2026

Imágenes publicadas en redes sociales por los bomberos muestran una gran pila de escombros que los equipos de emergencias intentan retirar con la ayuda de excavadoras.

Estos se encontraban en la zona, por lo que llegaron un minuto después del derrumbe y pudieron ayudar a sacar a las primeras víctimas con celeridad. Ahora los rescatistas rastrean con perros de búsqueda en las ruinas del edificio, retiran escombros en cubos y buscan cualquier señal de personas que pudieran haber quedado atrapadas en los huecos bajo los escombros.

Equipos de rescate trabajan en los restos del edificio. Reuters

La cadena de televisión neoyorquina WABC-TV ha informado que al menos cuatro supervivientes fueron rescatados de entre los escombros unas 2 o 2 horas y media después del derrumbe, entre ellos una mujer embarazada.

El encargado de comunicar la noticia ha sido el alcalde de la ciudad, el demócrata Zohran Mamdani.

I joined @fdny and emergency crews at the scene of today's tragic building collapse on Flatbush Avenue. Two of our neighbors have lost their lives, and at least 17 others have been injured, including one firefighter. My heart is with the families and loved ones mourning those we have lost. I am also wishing a full and speedy recovery to everyone who was injured. This has been a whole-of-government response. I want to thank the first responders who arrived in under a minute and have spent hours working in dangerous and highly technical conditions to rescue New Yorkers. Their courage and dedication are extraordinary. @nycemergencymgt and the @redcross have opened a reception center for impacted and displaced residents at the Flatbush YMCA, located at 1401 Flatbush Avenue. If you are unable to reach someone you believe may have been affected by the collapse, please call 311. If you are outside New York City, call 212-639-9675. Flatbush Avenue remains closed between Clarendon Road and Bedford Avenue. Please avoid the area so emergency crews can continue their work. This remains an active operation, with hundreds of rescue workers on site. Information is changing by the minute. We will share additional updates as details are confirmed. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 12, 2026

El distrito de Brooklyn registró otra desgracia similar el pasado jueves, cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.