Edificio colapsado en Nueva York.

Edificio colapsado en Nueva York. Reuters

Estados Unidos

Al menos dos muertos y 19 heridos tras el colapso de un edificio en Nueva York: cuatro personas, en estado crítico

La causa del derrumbe del inmueble de tres plantas sobre un solar en construcción se sigue investigando.

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Al menos dos muertos y 19 heridos, siete de ellos menores, al derrumbarse un edificio de tres plantas contiguo a una obra este miércoles en Nueva York. Por su parte, los equipos de rescate trabajan entre los restos del inmueble para localizar a posibles desaparecidos.

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, ha afirmado en una rueda de prensa que cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico, doce están estables, y el restante es un bombero con heridas leves.

Pero lamentó que "puede haber más personas (atrapadas) a medida que avance este operativo".

El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

Se trata de un edificio de apartamentos que data de 1930. La construcción se derrumbó y cayó sobre un solar en construcción contiguo, donde se estaban realizando trabajos de excavación, según ha comentado el jefe del departamento de bomberos de la ciudad, John Esposito.

Bonsignore señaló que el rescate "va a ser largo", y aclaró que más de 250 miembros del personal de emergencias se encuentran desplegados en la zona, además de una unidad canina. La comisionada se ha negado a precisar si hay menores entre los fallecidos, pero ha puntualizado que un bombero sufrió heridas leves.

La causa del derrumbe sigue bajo investigación. También se desconoce el número de personas que se encontraban en el interior y el de operarios que trabajaban en el solar.

Imágenes publicadas en redes sociales por los bomberos muestran una gran pila de escombros que los equipos de emergencias intentan retirar con la ayuda de excavadoras.

Estos se encontraban en la zona, por lo que llegaron un minuto después del derrumbe y pudieron ayudar a sacar a las primeras víctimas con celeridad. Ahora los rescatistas rastrean con perros de búsqueda en las ruinas del edificio, retiran escombros en cubos y buscan cualquier señal de personas que pudieran haber quedado atrapadas en los huecos bajo los escombros.

Equipos de rescate trabajan en los restos del edificio.

Equipos de rescate trabajan en los restos del edificio. Reuters

La cadena de televisión neoyorquina WABC-TV ha informado que al menos cuatro supervivientes fueron rescatados de entre los escombros unas 2 o 2 horas y media después del derrumbe, entre ellos una mujer embarazada.

El encargado de comunicar la noticia ha sido el alcalde de la ciudad, el demócrata Zohran Mamdani.

El distrito de Brooklyn registró otra desgracia similar el pasado jueves, cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.