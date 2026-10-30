El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla (C), confronta al representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, durante el debate anual sobre el embargo económico estadounidense a Cuba. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

EEUU expulsa a un diplomático cubano tras un altercado en la ONU: le acusa de golpear a un funcionario que le grababa

El Gobierno de Estados Unidos expulsó a un diplomático cubano tras un enfrentamiento con un funcionario estadounidense en la sede de Naciones Unidas, un día después de una acalorada discusión entre el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, y el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, según publica este jueves el diario The New York Times.

De acuerdo con el diario, el Departamento de Estado comunicó a la misión cubana ante la ONU que su primer secretario, Richard Tur de la Concepción, "no era bienvenido" en el país, después de que intentara apartar de un manotazo el teléfono de un funcionario estadounidense que lo grababa en el salón principal de la organización.



El incidente ocurrió el pasado martes, durante una sesión de la Asamblea General en la que Waltz se pronunció contra una resolución que pedía el fin del embargo económico estadounidense sobre Cuba.

Desde la tribuna, el embajador acusó al Gobierno cubano de represión, corrupción y enriquecimiento ilícito, lo que provocó las protestas de los miembros de la delegación de la isla, que se acercaron al estrado, según el rotativo.

En la nota del NYT se señala que Waltz le gritó a la delegación cubana: "¡Retrocedan! ¡Retrocedan! Esto no es La Habana. No van a intimidarme. ¿Entienden con quién están tratando? ¡Esto es Estados Unidos!".

One of the Cuban regime’s “diplomats” tried to intimidate UN staff into cutting our microphones as I exposed the regime for the world to see. When one of my American diplomats noticed what was happening, that same regime “diplomat” tried to intimidate him, too. https://t.co/kmBlpMlPcY — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) October 27, 2026

Tras el altercado, Waltz acusó al diplomático cubano Richard Tur de la Concepción de intentar intimidar al personal de Naciones Unidas y aseguró que regresaría a La Habana. Por su parte, el embajador de Cuba ante la ONU presentó una protesta formal ante la oficina del secretario general, al considerar que el funcionario estadounidense había acosado a Tur de la Concepción.

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla (C), grita al representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, EFE/ Olga Fedorova

Tensión diplomática

El secretario de Estado, Marco Rubio, instó recientemente a los cubanos a colaborar con la CIA contra su Gobierno. Y el presidente Trump declaró a los votantes en un reciente mitin de campaña en Florida que las fuerzas estadounidenses podrían "encargarse de Cuba" a su regreso de Irán.

La expulsión se produce en un contexto de renovada tensión entre Washington y La Habana, mientras la Administración de Donald Trump aumenta la presión sobre el Gobierno cubano.

La resolución, que pide el fin del embargo estadounidense, se ha convertido en una tradición anual en las Naciones Unidas. Incluso muchos países críticos con Cuba se oponen a las sanciones estadounidenses contra la isla, argumentando que perjudican indebidamente al pueblo cubano y que han logrado poco a lo largo de muchas décadas.

quite the scene at the UN yesterday as tough guy Mike Waltz cuts a WWE promo on the Cuban delegation https://t.co/Efot60LbG0 — Aaron Rupar (@atrupar) October 28, 2026

Este año, la administración Trump presionó enérgicamente en contra de la medida no vinculante, limitándola a 130 votos a favor, frente a los 165 votos del año anterior, su menor respaldo en dos décadas, según datos de la oficina de prensa de Naciones Unidas.

En su nota el NYT señala que esa cifra representa el nivel más bajo en 20 años según la oficina de prensa de la ONU que indica que el apoyo alcanzó su punto máximo con 191 votos en 2015 y 2017. Tan solo 59 países respaldaron la resolución cuando se propuso por primera vez en 1992.