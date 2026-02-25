Rubio dice que EEUU responderá "en consecuencia" tras el ataque de Cuba contra una lancha civil

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, habla con los medios de comunicación.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos.

"No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".

El jefe de la diplomacia estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo.

Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los superviviemtes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación.

El Ministerio del Interior cubano afirmó este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de EEUU interceptada en sus aguas territoriales "tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas".

Cuba indicó que todos los heridos son cubanos residentes en EEUU. Además informó de la incautación de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Entre los heridos, destacó a Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que el Gobierno cubano ya había incluido en su lista terrorista.

También se identificaron entre los heridos a Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Además, las autoridades cubanas identificaron a Michel Ortega Casanova, también cubano residente en EEUU, como uno de los cuatro fallecidos, mientras siguen las investigaciones sobre la identidad de los otros tres.

Asimismo, dio cuenta de "detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones".