Gavin Newsom veta el proyecto de ley que daba prioridad de admisión universitaria a este grupo de personas en California

Gavin Newsom vetó un proyecto de ley que habría permitido a las universidades públicas del estado otorgar prioridad en la admisión a los descendientes de personas esclavizadas. Según el gobernador de California, la medida era innecesaria, ya que las instituciones educativas “ya cuentan con la autoridad para hacerlo”.

El proyecto y los motivos del veto de Gavin Newsom

La iniciativa, impulsada por el asambleísta demócrata Isaac Bryan, buscaba que las universidades pudieran considerar la condición de descendiente de esclavos como un criterio adicional durante el proceso de admisión.



Newsom señaló en su declaración que el texto pretendía “aclarar una facultad que las universidades ya tienen”, por lo que consideró que aprobarlo no aportaba nada nuevo. “Estas instituciones ya tienen la autoridad para determinar si ofrecen preferencias de admisión como esta. Por lo tanto, el proyecto no es necesario”, indicó el gobernador en un comunicado.

El mandatario también alentó a las universidades a analizar “cómo, cuándo y si corresponde aplicar este tipo de preferencias” en sus procesos internos.

Críticas y respaldo al veto

El legislador Isaac Bryan expresó su decepción por la decisión y afirmó que el veto fue “más que desalentador”, ya que los estudiantes descendientes de personas esclavizadas “necesitan apoyo real y tangible”.



Sin embargo, opositores al proyecto celebraron la medida al recordar que la Proposición 209, aprobada en 1996, prohíbe que las universidades públicas consideren la raza o el origen étnico en las admisiones.