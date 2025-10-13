Increíble golpe de suerte: apostó 88 centavos y ganó más de 80.000 dólares en un casino de Florida

Un apostador en Florida vivió un momento increíble: con solo 88 centavos, logró llevarse 84.758,24 dólares en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa, uno de los complejos de juego más populares del estado. El premio se obtuvo en una máquina tragamonedas Jade Wind, y la noticia fue confirmada por el propio casino a través de sus redes sociales. La identidad del ganador no fue revelada, pero cientos de usuarios reaccionaron en Facebook con mensajes de asombro y felicitaciones.

El golpe de suerte que sorprendió al casino de Florida

El hecho ocurrió esta semana y rápidamente se volvió tema de conversación entre los visitantes del Hard Rock de Tampa. Según el comunicado del casino, el jugador apostó menos de un dólar en una máquina progresiva y terminó llevándose un premio mayor que superó todas las expectativas.

El establecimiento explicó que la tragamonedas Jade Wind forma parte de una red de 28 máquinas progresivas Dragon Link conectadas entre sí, lo que permite que el pozo acumulado aumente constantemente. En promedio, el monto sube más de 4600 dólares por día, y actualmente supera los dos millones de dólares.

La alegría por el increíble premio

El vicepresidente y gerente general adjunto de Seminole Hard Rock Tampa, Joseph Wagner, celebró el resultado y destacó que este tipo de premios ayudan a mantener el entusiasmo de los visitantes. “Los jugadores tienen la posibilidad de ganar en grande con este jackpot que marca récords”, afirmó en un comunicado. “Dragon Link continúa siendo uno de los principales atractivos del casino y sigue ofreciendo experiencias inolvidables”.

Además de las máquinas Jade Wind, el Seminole Hard Rock Tampa cuenta con una amplia oferta de juegos progresivos conectados, lo que permite que los premios crezcan a medida que más jugadores participan.