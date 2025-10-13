ICE le rompió la ventana del auto a un hombre latino de Colorado que estaba junto a su esposa y su bebé: fue deportado a México CNN Maya England

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) protagonizó un operativo en Alamosa, Colorado, que terminó con la detención de un hombre latino frente a su esposa y su bebé de un mes. El hecho fue registrado en video y provocó cuestionamientos por el uso de fuerza de los agentes.

Maya England, ciudadana estadounidense, contó que ella, su esposo José Aguilera-Bautista y su hijo recién nacido salían de una corte cuando notaron que tres vehículos no identificados los seguían. En cuestión de segundos, fueron bloqueados y rodeados.

“Un hombre con chaleco de policía apuntaba con una pistola y gritaba que abriéramos la puerta. Todo fue tan rápido y tan brutal que solo pensaba en proteger a mi bebé”, relató England a CNN.

En las imágenes grabadas por ella, se escucha a la pareja suplicando a los agentes que no rompan la ventana por la seguridad del niño. ICE y la Patrulla Fronteriza forzaron la entrada y arrestaron a Aguilera-Bautista, quien fue deportado a México seis días después.

Cargos previos y denuncias de acoso policial

Según contó England, su esposo había enfrentado meses de interacciones con las autoridades locales antes del operativo. Fue detenido varias veces por presuntas infracciones de tránsito y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, aunque una de las pruebas arrojó resultado negativo.

“Ese mismo policía nos paró siete veces en seis meses. Cuando lo arrestaron por DUI, primero dijeron que era por no detenerse, luego por las luces del auto”, explicó. La mujer sostiene que los cargos eran una forma de hostigamiento y que su esposo nunca fue formalmente registrado en los centros donde lo llevaron.

El Departamento del Sheriff de Alamosa negó haber participado en el arresto y se limitó a enviar un formulario de solicitud de registros públicos cuando CNN pidió comentarios.

ICE defiende su actuación

En declaraciones al medio, un portavoz de ICE afirmó que Aguilera-Bautista “no se detuvo ante los vehículos policiales ni en los semáforos en rojo”, por lo que los agentes “se vieron obligados” a romper la ventana.

La versión fue rechazada por England, quien dijo que los autos no estaban identificados y que actuaron por miedo. “Solo queríamos llegar a casa. No sabíamos quiénes eran”, sostuvo.

El abogado de inmigración Hans Meyer calificó el video del arresto como “repugnante” y denunció un uso “totalmente desproporcionado” de la fuerza. Desde la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Colorado también se cuestionó el procedimiento, señalando que “así es como ocurren los accidentes y muere la gente”.

La familia quedó dividida luego de la deportación

Maya y José tienen dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses. Desde México, él intenta comunicarse con ellos mientras su esposa busca asesoramiento legal para revertir la deportación.

“Él no es una mala persona. Solo quería una vida tranquila”, dijo y agregó: “Ahora tengo que cuidar a mis hijos sola y no sé cómo vamos a salir adelante”.