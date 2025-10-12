Duro golpe contra Trump en Los Ángeles: Condado busca proteger a inmigrantes con esta declaración

El condado de Los Ángeles se prepara para enfrentar directamente las redadas migratorias impulsadas bajo la administración de Donald Trump. De acuerdo con Los Angeles Times, la Junta de Supervisores está evaluando declarar un estado de emergencia local como respuesta al incremento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), medida que busca proteger a miles de familias inmigrantes en la región.

Una respuesta a las redadas migratorias

Según el diario angelino, la propuesta surgió luego de que se reportara un aumento significativo de detenciones en vecindarios con alta población latina y asiática. La declaración de emergencia permitiría al condado movilizar recursos, establecer refugios temporales, coordinar asistencia legal gratuita y agilizar contratos con organizaciones comunitarias que apoyan a familias afectadas.

KESQ News detalló que también se contempla un moratorio de desalojos para personas que pierdan ingresos debido a las redadas.

La supervisora Lindsey Horvath, impulsora de la moción, señaló que el objetivo es “proteger a las comunidades más vulnerables frente a políticas federales agresivas”. En su portal oficial, explicó que la proclamación de emergencia daría autoridad al condado para desplegar equipos legales, médicos y sociales en zonas donde se realicen operativos, garantizando que los derechos de los inmigrantes sean respetados.

Un mensaje político al gobierno federal

De acuerdo con Los Angeles Times, esta acción se interpreta como un mensaje directo al gobierno de Trump, que ha reactivado lineamientos de “cero tolerancia” y expandido la colaboración entre autoridades locales y agentes federales de inmigración. Líderes comunitarios y defensores de derechos civiles celebraron la iniciativa del condado, calificándola como “una defensa institucional frente a la criminalización de los inmigrantes”.

El voto final sobre la proclamación se llevará a cabo el martes 15 de octubre de 2025, durante la próxima sesión ordinaria de la Junta de Supervisores, según confirmó el medio angelino y el portal oficial de Horvath. Si se aprueba, Los Ángeles activará de inmediato una red de apoyo que incluirá representación legal gratuita, asistencia habitacional y servicios psicológicos para las familias afectadas por redadas o detenciones arbitrarias.

Solidaridad y protección comunitaria

Además, la moción instruirá al condado a documentar posibles abusos durante los operativos federales y presentar un informe público con las primeras medidas adoptadas en los 30 días siguientes a su aprobación. Con ello, Los Ángeles busca no solo brindar protección directa, sino también establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas frente a las acciones del ICE.

Mientras la propuesta avanza, organizaciones como CHIRLA y la ACLU del Sur de California han reiterado su compromiso para colaborar con el condado en la defensa de familias inmigrantes. “Esta declaración no solo es un acto administrativo, es un símbolo de resistencia”, afirmó Horvath en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

De aprobarse, Los Ángeles se consolidará como el primer condado del país en declarar una emergencia local para contrarrestar redadas migratorias, marcando un precedente histórico en la política de protección a los inmigrantes.