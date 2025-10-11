El vegetal perfecto para plantar este otoño en California, según un experto en jardinería: tiene distintas variedades y es ideal para el hogar

La lechuga es el vegetal perfecto para plantar este otoño en California ChatGPT

Cultivar hortalizas en casa es una tendencia entre los californianos que buscan opciones saludables y sostenibles. De acuerdo con el jardinero ecológico Steve Thomas-Patel, la lechuga es el vegetal ideal para plantar durante el otoño en California, ya que crece muy bien con temperaturas frías y existen múltiples variedades para elegir.

La lechuga, una opción excelente para plantar en otoño en California

En el sitio mysocalgarden.com, Thomas-Patel recomienda sembrar variedades como romana, iceberg o cualquier tipo que se adapte al gusto personal. Si se eligen lechugas propias de climas más cálidos, se pueden plantar incluso desde principios de septiembre. Una de sus principales ventajas es que no es necesario cosechar toda la planta, sino que se puede cortar solo la cantidad necesaria, permitiendo que siga creciendo.

Además, según el portal Tua Saúde, la lechuga es un vegetal de hojas con múltiples beneficios:

Favorece la pérdida de peso y mejora la digestión.

Ayuda a regular el azúcar en la sangre .

Contiene antioxidantes y compuestos que actúan como calmantes naturales.

Este alimento puede consumirse en ensaladas, jugos o infusiones. Para cultivarla en casa, solo se necesita una maceta pequeña, abundante luz solar y riego constante.

Otros vegetales recomendados para la temporada otoñal en California

El experto también sugiere aprovechar el otoño para sembrar otros vegetales que prosperan en el clima californiano: