Gavin Newsom firma una nueva ley que afecta a las escuelas de California: las cafeterías tendrán prohibido servir estos alimentos

California dio un paso histórico dentro de Estados Unidos con una nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom, que busca transformar la alimentación de los alumnos en las escuelas públicas. A partir de esta nueva legislación, las cafeterías deberán eliminar los alimentos ultraprocesados de los almuerzos escolares, con el objetivo de mejorar la salud infantil y ofrecer comidas más nutritivas.

¿Qué prohíbe la nueva ley en las escuelas de California?

Desde Los Ángeles, el gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 1264, la primera en todo Estados Unidos que prohíbe los alimentos ultraprocesados en las cafeterías de los centros educativos. Esta medida obligará a las escuelas de California a retirar gradualmente, hasta 2035, los productos con ingredientes considerados dañinos para la salud de los estudiantes.

El texto establece que los almuerzos escolares no podrán incluir productos con colorantes artificiales, endulzantes sintéticos, emulsionantes, grasas saturadas o altos niveles de sodio y azúcar. Estos componentes suelen encontrarse en la comida chatarra, golosinas o comidas rápidas que, según estudios citados por CalMatters, están relacionados con la obesidad y otras enfermedades crónicas.

“Nuestra primera prioridad es proteger a los niños en las escuelas de California”, afirmó el legislador Jesse Gabriel, impulsor del proyecto, destacando que la norma podría tener un impacto “más allá del aula y de las fronteras del estado”.

California busca un cambio duradero en la alimentación escolar

Con esta nueva ley, California impulsa su liderazgo en políticas de salud pública y nutrición infantil. El gobierno estatal ya había prohibido colorantes y aditivos con posibles riesgos de cáncer o alteraciones del comportamiento en los niños.

California is the first state to define ultra-processed foods and phase them out of school meals.



DC politicians can talk all day about "Making America Healthy Again," but we've been walking the walk on boosting nutrition and removing toxic additives and dyes for decades. pic.twitter.com/GhN6OXhiHD — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) October 8, 2025

Sin embargo, ahora, el objetivo es que cada almuerzo en las cafeterías escolares sea más nutritivo y libre de productos que puedan afectar el desarrollo o la concentración de los estudiantes.

“Las escuelas no deberían servir productos que perjudiquen la salud o interfieran con la capacidad de aprender”, dijo Gavin Newsom, con el propósito de que todos los niños del estado reciban alimentos saludables y seguros.