Expertos jardineros de la Universidad de Mississippi sin rodeos: Esto es lo que hay que hacer en octubre para cuidar tu jardín

Los expertos jardineros del Condado de Lafayette ya tienen claro qué tareas no pueden faltar en octubre. Freepik

Los expertos jardineros del Condado de Lafayette ya tienen claras qué tareas no pueden faltar en octubre para cuidar el jardín y mantenerlo saludable antes de que el invierno llegue a Estados Unidos. Según el calendario publicado por los Maestros Jardineros de la Universidad Estatal de Mississippi, este mes es ideal para preparar el terreno, plantar nuevas especies y atender los detalles que garantizan que las plantas luzcan preciosas.

Qué recomiendan los Maestros Jardineros del Condado de Lafayette, en el estado de Mississippi, para octubre

En una guía difundida por The Local Voice y elaborada por Bronwynne Bailey explican que la prioridad para los maestros jardineros es aprovechar el clima agradable para trabajar al aire libre.

Octubre marca el momento perfecto para plantar bulbos que florecerán en primavera, excepto por los tulipanes y jacintos, que deben mantenerse en refrigeración unas seis semanas antes de colocarse en tierra a finales de diciembre o inicios de enero.

Octubre también es el mes propicio para sembrar anuales como pensamientos, violetas, claveles, col ornamental y margaritas inglesas. Entre las perennes, recomiendan aster, lirios de día, peonías y salvias. Además, aconsejan colocar en macetas hierbas como albahaca, perejil, romero, cebollín y salvia, para tenerlas a mano en la cocina.

En cuanto al mantenimiento, es importante analizar el suelo para conocer el equilibrio de minerales y aplicar herbicidas si no se ha hecho antes.

Otro punto clave es revisar los árboles, ya que con la caída de hojas es más fácil identificar ramas secas o dañadas que conviene podar.

Cómo mantener el jardín sano y colorido durante el otoño en Mississippi

Para los Maestros Jardineros, según The Local Voice, octubre es un mes de transición que define el aspecto que tendrá el jardín en los próximos meses.

Los expertos jardineros de la Universidad Estatal de Mississippi recomiendan prestar especial atención a los crisantemos de otoño (mums), una de las plantas más típicas de la estación. Se deben fertilizar cada dos semanas hasta que empiecen a florecer y regar al pie, evitando mojar las hojas o flores para prevenir hongos.

También se sugiere guardar caladios en un lugar fresco y oscuro para replantarlos el próximo año, y forzar bulbos de interior como narcisos o jacintos para disfrutar su floración dentro del hogar.

Por último, no olvidar alimentar a las aves, compostar las hojas caídas o triturarlas con la cortadora de césped.