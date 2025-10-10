Las nuevas leyes que Gavin Newsom firmó para proteger a los inquilinos con incentivos económicos en California

Las leyes firmadas por el gobernador Gavin Newsom entrarán en vigor en los siguientes meses y parte del 2026.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó recientemente un conjunto de leyes estatales que fortalecen la protección de los inquilinos y buscan reducir los costos de vida de las familias. Estas medidas, que entran en vigor entre 2025 y 2026, actualizan la legislación de vivienda, modernizan procesos administrativos y amplían los derechos de consumidores y arrendatarios.

Principales leyes que benefician a los inquilinos

De acuerdo con Telemundo 52, el gobierno estatal busca garantizar mayor equidad y transparencia en un mercado donde la renta sigue siendo uno de los principales desafíos económicos.

AB 628 : Exige que toda vivienda en alquiler incluya una estufa y un refrigerador funcional para ser considerada habitable. La ley busca garantizar condiciones mínimas de dignidad para los inquilinos y entrará en vigor a partir de 2026. Se trata de una de las reformas más comentadas del paquete, ya que aborda una carencia frecuente en unidades económicas.

AB 414 : Permite a los arrendadores devolver depósitos de seguridad de manera electrónica si el inquilino lo solicita. Con esta medida, el estado busca modernizar los procesos y reducir los conflictos que suelen surgir al cierre de los contratos de arrendamiento.

AB 1327 : Autoriza que los propietarios cancelen contratos de mejoras o solicitudes de vivienda por correo electrónico o teléfono, simplificando un procedimiento que antes solo podía realizarse por escrito. Esta modificación agiliza trámites y se adapta a los medios de comunicación contemporáneos.

AB 246 : Protege a los inquilinos que dependen del Seguro Social frente a desalojos derivados de retrasos o reducciones en los pagos federales. Si el inquilino puede demostrar que la demora en sus ingresos es ajena a su voluntad, el propietario no podrá iniciar un desalojo de inmediato. La ley prioriza a personas mayores y con discapacidad.

AB 863: Ordena al Consejo Judicial de California crear formularios de citación de desalojo multilingües en los idiomas más hablados del estado, entre ellos español, chino, tagalo, vietnamita y coreano. El objetivo es garantizar que todos los inquilinos comprendan sus derechos y obligaciones en procesos legales.

Reformas con incentivos económicos y beneficios al consumidor

AB 578 : Facilita el acceso de los consumidores a reembolsos por servicios incumplidos en plataformas de entrega de alimentos. Aunque no está directamente ligada al arrendamiento, forma parte del mismo paquete de leyes para reducir los costos cotidianos de las familias californianas.

SB 766 : Refuerza las leyes de protección al consumidor en la compra de vehículos, prohibiendo que los concesionarios agreguen cargos ocultos o servicios no solicitados. Además, promueve mayor transparencia en los precios de autos nuevos y usados.

AB 1374 : Moderniza el proceso de alquiler de vehículos en línea, exigiendo que las plataformas muestren los precios totales y aclaren si se trata de autos de gasolina o eléctricos. Esta medida fomenta la transparencia y ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas.

AB 1299: Autoriza a las autoridades competentes a reducir o condonar multas de estacionamiento cuando el infractor demuestre que no puede pagar. Este alivio financiero se suma a los esfuerzos por reducir las cargas económicas en poblaciones de bajos ingresos.

Un paquete de leyes con impacto social y económico

Según el comunicado oficial de Gov.ca.gov y reportes de CalMatters, este paquete legislativo combina medidas de vivienda, justicia económica y consumo responsable. Newsom destacó que su objetivo es “aliviar los costos de vida, fortalecer la estabilidad habitacional y brindar más herramientas de defensa a las familias trabajadoras”.