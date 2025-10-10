Como en Cuba pero en Florida: en este lugar puedes probar la verdadera frita cubana y a un excelente precio

En este lugar, el espíritu caribeño se siente desde el primer bocado. Esquina Cubana

En Miami Beach hay un pequeño lugar que hace sentir a cualquiera en La Habana. En el popular restaurante Esquina Cubana, los visitantes encuentran el auténtico sabor de Cuba en cada plato, con una propuesta económica, pero sobre todo muy sabrosa.

¿Dónde probar la verdadera frita cubana en Florida?

Una verdadera frita cubana la encuentras en Esquina Cubana, un restaurante ubicado en el corazón de Miami Beach donde el espíritu caribeño se siente desde el primer bocado. Este espacio combina tradición, energía y el gusto por lo auténtico.

Según su carta, cada platillo se prepara “con amor y autenticidad para llevar el verdadero espíritu de la cocina cubana a tu mesa”.

Los comensales coinciden en que este sitio ofrece una experiencia completa con comida deliciosa, ambiente cálido y precios accesibles. Cada plato en Esquina Cubana es una fiesta para los sentidos.

“Desde el lechón hasta los postres, todo tiene un sabor espectacular y auténtico. El ambiente es cálido y acogedor, y el servicio, de 10. ¡Recomiendo este lugar con los ojos cerrados!”, menciona Luis Rodríguez.

Entre las opciones más populares están las empanadas cubanas caseras, los tacos cubanos y, por supuesto, la icónica frita cubana, acompañada de alioli de cilantro y un toque casero espectacular.

Lo que dicen del rincón de La Habana en pleno Miami Beach

Esquina Cubana mantiene viva la esencia de Cuba con una propuesta sencilla y auténtica. Solo hay buena comida, un ambiente relajado y un toque casero que hace sentir a todos como en casa.

“¡El sabor de Cuba sin volar! Entré a Esquina Cubana esperando buena comida, ¡pero me fui con una experiencia cubana de primera!”, contó José Martínez.

Ana López lo definió como “¡Una explosión de sabores cubanos! Este lugar es todo lo que buscas en un buen restaurante cubano: comida deliciosa, un ambiente vibrante y un servicio excelente”.

“¡Esquina Cubana es una fiesta de sabores!”, asegura Sarah Wilson, “Desde la ropa vieja perfectamente sazonada hasta los vibrantes mojitos, todo aquí es auténtico y rebosa alma”, escribió en su reseña. “¡Este lugar es una visita obligada!”, concluyó.

Dirección y horarios de Esquina Cubana

Esquina Cubana se encuentra en 710 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139, en una zona céntrica donde el ritmo y la calidez del Caribe se sienten a cada paso.

Para consultas o reservas, los visitantes pueden comunicarse al (786) 304-4549 y asegurar su mesa para disfrutar del auténtico sabor de Cuba en Florida.

Esquina Cubana ofrece el auténtico sabor de Cuba en Florida, con platos tradicionales, ambiente cálido y precios accesibles que hacen sentir a cada visitante en el corazón de La Habana.El restaurante abre sus puertas: