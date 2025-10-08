Kristi Noem pide a la Guardia Nacional de Oregon que “se prepare” pese a la orden que frena el despliegue de Donald Trump

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, le pidió este martes a los miembros de la Guardia Nacional de Oregon que "se preparen", a pesar de la orden judicial que impide al presidente Donald Trump desplegar tropas federales en el estado. Su visita a Portland se produjo en medio de una disputa legal entre la Casa Blanca y las autoridades locales por la presencia de militares en territorio estatal.

Kristi Noem visita Oregon y recorre una instalación de ICE

Durante su llegada a Oregon, Noem mantuvo reuniones con miembros de la Guardia Nacional y con la gobernadora demócrata Tina Kotek, antes de recorrer una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de Portland.

Según el comentarista conservador Benny Johnson, una de las líderes de la Guardia respondió al pedido de Noem con una frase que se viralizó rápidamente: “Ma’am, we’ve been ready” (“Señora, ya estábamos listos”).

Kristi Noem tells the National Guard in Oregon:



“Get Ready.”



The National Guard team lead here says:



“Ma’am we’ve been ready…” pic.twitter.com/j2HKmvgdjB — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 7, 2025

El estado de Oregon se encuentra en una disputa abierta con el gobierno federal. Kotek y otros funcionarios locales buscan evitar que cientos de guardias nacionales sean desplegados después de que Trump justificara la medida diciendo que era necesaria para “proteger la Portland devastada por la guerra”, en referencia a las protestas que se mantienen cerca de una sede de ICE.

La gobernadora Kotek confirmó que se reunió con Noem poco después de que su avión aterrizara en Portland. En esa conversación, le recordó que “no hay ninguna insurrección en Oregon” y que confía en las fuerzas locales para mantener el orden. Además, envió una carta al Comando Norte de Estados Unidos solicitando la desmovilización inmediata de los efectivos que están concentrados en el estado.

La medida judicial que frenó el despliegue de la Guardia Nacional

El pasado fin de semana, la jueza Karin J. Immergut del Tribunal de Distrito de Estados Unidos emitió dos órdenes de restricción que bloquearon temporalmente la decisión del presidente Trump. La primera se dictó el sábado, luego de que el estado de Oregon y la ciudad de Portland demandaran al gobierno federal alegando que el despliegue violaba la Constitución y las leyes federales.

El domingo, la magistrada amplió la restricción e indicó que la administración Trump quedaba “temporalmente impedida de desplegar miembros federalizados de la Guardia Nacional en Oregon”. La orden permanecerá vigente hasta el 18 de octubre, mientras se analiza el fondo del caso.