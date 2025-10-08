Gavin Newsom se enfrenta a Netflix, Hulu y Amazon Prime con una nueva ley en California y los obliga a hacer este cambio en sus plataformas

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que cambia las plataformas de streaming en Estados Unidos. A partir de ahora, Netflix, Hulu y Amazon Prime deberán ajustar el volumen de su publicidad, ya que la nueva normativa prohíbe que los anuncios suenen más fuerte que las series o películas que los acompañan. La medida en California podría transformarse en un estándar nacional debido al enorme peso del estado en la industria del entretenimiento.

¿Qué exige la nueva ley impulsada por Gavin Newsom en las plataformas de streaming?

El texto legal, firmado este lunes por Gavin Newsom, obliga a que los anuncios en Netflix, Hulu y Amazon Prime tengan un volumen igual al del contenido principal que se está viendo en streaming.

Según Politico, la ley se inspira en una norma federal aprobada en 2010 que limita el nivel de sonido de los comerciales en la televisión tradicional, pero que hasta ahora no aplicaba al mundo del streaming.

Según el gobernador, “escuchamos a los californianos, y está claro que no quieren comerciales a un volumen superior al de los programas que estaban disfrutando”. Con esta decisión, Newsom aseguró que California está “reduciendo esta molestia en todas las plataformas de streaming”.

El origen de la medida y la reacción de Netflix, Hulu y Amazon Prime

El proyecto, identificado como SB 576, fue presentado por el senador estatal Tom Umberg, quien contó que la idea surgió de su propio equipo legislativo.

Su director, Zach Keller, se quejaba de que los anuncios ruidosos despertaban a su hija recién nacida.

“Esta ley fue inspirada por la bebé Samantha y por cada padre agotado que logra dormir a su hijo, solo para que un anuncio estridente arruine el esfuerzo”, explicó Umberg.

Aunque gigantes de Hollywood como Disney, Paramount, Amazon y Netflix se opusieron en un principio, la resistencia se disipó cuando se incorporó una cláusula que protege a las plataformas de demandas privadas.

La ley será aplicada únicamente por la oficina del fiscal general del estado. La normativa entrará en vigor en julio de 2026, y las plataformas tendrán hasta esa fecha para ajustar sus sistemas de audio.