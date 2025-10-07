El DHS asegura que una pandilla de Chicago ofreció una recompensa de 10 mil dólares por matar al jefe de la Patrulla Fronteriza dhs.gov

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que un presunto integrante de la pandilla Latin Kings ofreció una recompensa de 10 mil dólares por asesinar a Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza. Las autoridades federales identificaron al sospechoso como Juan Espinoza Martínez, un ciudadano mexicano arrestado el 6 de octubre en Illinois.

DHS asegura que el sospechoso ofrecía dinero para asesinar al jefe de la Patrulla Fronteriza

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Espinoza Martínez publicó mensajes en Snapchat donde ofrecía 2000 dólares por información sobre el paradero de Bovino y 10.000 dólares “si lo eliminaban”. Una fuente confidencial alertó a las autoridades el 3 de octubre, lo que permitió que agentes de ICE y HSI iniciaran la investigación que llevó a su captura.

“Individuos depravados como Juan Espinoza Martínez, que amenazan la vida de nuestros agentes, no pertenecen en este país”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. “No permitiremos que pandillas criminales intenten intimidar o atacar a funcionarios del gobierno estadounidense”, añadió.

El Departamento de Justicia calificó el caso como una amenaza directa a la seguridad nacional. “Poner precio a la cabeza de un funcionario federal es un ataque al Estado de derecho y a todos los estadounidenses que confían en las fuerzas del orden”, afirmó el vicefiscal general Todd Blanche.

Bovino, figura clave en la política migratoria de Trump en ciudades como Chicago y Los Ángeles

Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, es uno de los rostros visibles de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, encabezando operativos en ciudades como Los Ángeles y Chicago. Su papel ha generado fuertes protestas de organizaciones comunitarias y líderes locales que se oponen a las redadas de ICE.

Las autoridades federales aseguran que desde enero aumentaron el número de agresiones contra agentes, coincidiendo con la implementación de las nuevas medidas migratorias impulsadas por la Casa Blanca.