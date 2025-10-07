Cambia el horario en Estados Unidos: esto es lo que tienes que saber para ajustar tu reloj

Con la llegada del otoño, Estados Unidos se prepara para abandonar el horario de verano y regresar al horario de invierno. Aunque cada año resurgen los debates sobre eliminar este ajuste, el país mantiene la práctica de ajustar el reloj dos veces al año.

¿Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos en 2025?

El horario de verano finaliza el domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2 a.m. hora local. Según USA Today, ese día, los relojes deberán atrasarse una hora, lo que significa una hora extra de descanso para quienes viven en las zonas donde aplica el cambio.

Esta fecha llega un día antes que el año pasado y representa una de las más tempranas posibles para el ajuste del año. A partir de ese momento, anochecerá más temprano y los días serán más cortos, lo que marca el inicio del horario de invierno en gran parte del país.

¿En qué zonas de Estados Unidos cambia el horario este noviembre?

El cambio de horario en Estados Unidos afectará a la gran mayoría de los estados del país el 2 de noviembre de 2025, cuando concluya el horario de verano.

Según The Hill, ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Denver, Las Vegas y Washington D. C. deberán ajustar el reloj una hora atrás para adaptarse al horario de invierno. En estas regiones, el amanecer y el atardecer se modificarán notablemente.

Algunos estados, como Colorado, Florida, Louisiana, Tennessee y Texas, ya aprobaron leyes para mantener el horario de verano permanente, pero aún necesitan la autorización del Congreso. Otros, como California, Nevada, Michigan e Indiana, han debatido proyectos para dejar de observar el cambio o adoptar el horario estándar de forma definitiva.

Por ahora, casi todo el país deberá ajustar sus relojes en noviembre y volver a adelantarlos en marzo, cuando se reactive el horario de verano.

¿Por qué se realiza el cambio de horario en Estados Unidos?

El cambio de horario en Estados Unidos busca aprovechar mejor la luz natural durante el año. Entre marzo y noviembre, los relojes se adelantan una hora para disfrutar de más claridad por las tardes, mientras que en otoño se retrasa el reloj para ganar luz por las mañanas.

Esta medida se mantiene para equilibrar las horas de luz y sombra en las diferentes estaciones, a pesar de que existen voces que piden su eliminación definitiva.