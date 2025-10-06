Kristi Noem afirma que el Super Bowl es solo para los estadounidenses y advierte que el ICE buscará migrantes "en todas partes" durante el evento

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, generó polémica al asegurar que el Super Bowl debería ser un evento exclusivo para los estadounidenses. La funcionaria, aliada de Donald Trump, advirtió además que el ICE estará presente “en todas partes” durante el evento deportivo más importante del país.

Kristi Noem asegura que el ICE estará “en todas partes” durante el Super Bowl

Según informó The Guardian, durante una entrevista con el podcaster conservador Benny Johnson, Kristi Noem confirmó que los agentes del ICE tendrán presencia en el Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con el fin de garantizar la seguridad del evento.

La funcionaria explicó que su responsabilidad como Secretaria de Seguridad Nacional es “asegurar que todos puedan disfrutar y salir seguros del Super Bowl, y eso es lo que representa Estados Unidos”.

Noem fue tajante al afirmar que “no deberían asistir personas que no sean estadounidenses respetuosas de la ley y que amen este país”. Luego agregó que “estaremos en todas partes… vamos a hacer cumplir la ley”.

La crítica de Noem al show de medio tiempo del Super Bowl

La secretaria también criticó a la NFL por elegir a Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo. “No podrán dormir por su decisión”, dijo Noem, en alusión al rapero puertorriqueño, quien ha criticado en el pasado las políticas migratorias de la administración Trump.

Según The Guardian, Bad Bunny habría dejado fuera a Estados Unidos de su próxima gira mundial por temor a redadas del ICE. El músico explicó que le preocupaba que “el ICE pudiera estar afuera de mis conciertos”, algo que lo llevó a reconsiderar sus presentaciones en el país.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt señaló que “hasta donde sabemos, no hay un plan concreto para la presencia del ICE en el Super Bowl”, aunque remarcó que el gobierno seguirá deportando a los migrantes con antecedentes criminales.