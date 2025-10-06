La crema de Nivea para piel seca con ácido hialurónico y aceite de almendras que se vende en Walmart California por menos de 11 dólares

Perfecta para el cuerpo, es una de las cremas hidratantes de Walmart más accesibles. Generada con IA

Uno de los productos más buscados en Walmart Estados Unidos es una crema de Nivea para piel seca, que promete hidratación intensa y un acabado suave sin sensación grasa. Su fórmula con ácido hialurónico y aceite de almendras la ha convertido en una opción popular, ya que ofrece resultados visibles y un precio competitivo por menos de 11 dólares.

La crema de Nivea con ácido hialurónico que hidrata hasta por 72 horas

La loción corporal enriquecida de Nivea es una de las favoritas entre los usuarios de Walmart, con una calificación de 4.7 estrellas basada en más de 3,800 opiniones.

Según la información publicada por la tienda, esta loción corporal para piel seca proporciona 72 horas de hidratación profunda, gracias a su mezcla de ácido hialurónico, aceite de almendras y un suero nutritivo que deja la piel más tersa y flexible.

El producto viene en una botella de 33.8 onzas líquidas con dispensador tipo bomba, lo que facilita su uso diario. Además, está dermatológicamente probado y fabricado con un 50 % de plástico reciclado, sin comprometer la calidad del envase.

Loción corporal de Nivea. Walmart

Entre los beneficios más destacados por Walmart se encuentran:

Hidratación profunda sin textura grasosa.

Aroma suave y sensación fresca.

Ideal para uso diario en cuerpo, manos y pies.

Compatible con piel normal a muy seca.

Disponible en Walmart con entrega rápida en California en menos de 1 hora

Esta crema de Nivea para piel seca está disponible por 10.98 dólares, tanto en compra individual como bajo la opción de suscripción.

Los usuarios pueden recibirla con entrega express en 1 hora, o bien recogerla el mismo día en tienda, según la disponibilidad del servicio en California, en el área de Sacramento.

Es una crema muy demandada por los usuarios, ya que en las últimas 24 horas se han vendido más de 100 unidades. Según Walmart, es “el más vendido” en su categoría y cuenta con devoluciones gratis hasta el 31 de enero.