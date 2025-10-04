No está en Miami: la mejor ruta costera para andar en bicicleta en Estados Unidos y ver la playa está en California

El Marvin Braude Bike Trail tiene aproximadamente 22 millas. El Departamento de Playas y Puertos del Condado de Los Ángeles c

Con el auge del ciclismo, explorar la playa sobre dos ruedas es uno de los planes más elegidos en Estados Unidos. Y, aunque muchos crean que Miami tiene la mejor ruta costera para andar en bicicleta, lo cierto es que esta opción increíble se encuentra en California.

¿Dónde está la mejor ruta costera para andar en bicicleta en Estados Unidos?

El Marvin Braude Bike Trail es un sendero pavimentado de unas 22 millas que recorre la costa del condado de Los Ángeles, desde Will Rogers State Beach hasta Torrance Beach, según información oficial del Departamento de Playas y Puertos.

El trayecto, conocido también como The Strand, conecta puntos icónicos como el Santa Monica Pier, Venice Beach y el muelle de Redondo Beach, siempre con vista directa al océano Pacífico.

Quienes pedalean por esta ruta encuentran paisajes costeros, caminos con acceso a baños, restaurantes, tiendas de alquiler de bicicletas y hasta canchas de vóleibol playero.

Mapa The Marvin Braude Bike Trail Departamento de Playas y Puertos del Condado de Los Ángeles

Lo que ofrece la ruta de bicicleta en California

El sendero, que está abierto todo el año, permite disfrutar de:

Escenarios frente al mar con surfistas y fauna marina.

Landmarks costeros como el Venice Boardwalk o las fogatas en Dockweiler State Beach.

Áreas con servicios básicos y sitios para comer sin salir de la ruta.

Un trayecto seguro, en su mayoría de clase I, aunque con pequeños tramos de circulación compartida en Marina del Rey.

De acuerdo con el Departamento de Playas y Puertos del Condado de Los Ángeles, el mantenimiento del recorrido está a cargo de L.A. County Public Works, excepto algunos sectores específicos en Santa Mónica, Washington Boulevard y Hermosa Beach.