Gavin Newsom amenaza a las universidades de California "que se sometan a la voluntad de Donald Trump" por esta razón

El gobernador de California, Gavin Newsom, vuelve a desafiar a Donald Trump. Mike Blake Reuters

El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó una dura amenaza contra las universidades de su estado tras conocerse que la Casa Blanca invitó a nueve instituciones de educación superior a firmar un acuerdo. La propuesta de Donald Trump les daría mayores beneficios federales a las universidades que acepten modificar políticas en admisiones, deportes femeninos, libertad de expresión y matrícula.

La advertencia de Gavin Newsom a las universidades de California

Newsom aseguró que cualquier universidad californiana que acepte este pacto perderá de inmediato acceso a fondos estatales.

“Las universidades de California que se inclinen a la voluntad de Donald Trump y firmen este insano ‘compacto’ perderán miles de millones en financiamiento estatal —de inmediato—. California no financiará escuelas que renuncien a la libertad académica”, escribió el gobernador en su cuenta de X.

California universities that bend to the will of Donald Trump and sign this insane “compact” will lose billions in state funding — IMMEDIATELY.



California will not bankroll schools that sign away academic freedom. pic.twitter.com/UiRAJiRNeY — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 2, 2025

Según The Economic Times y AP, la propuesta de Trump, llamada “Compact for Academic Excellence in Higher Education”, incluye condiciones estrictas como:

Congelar las matrículas para estudiantes estadounidenses por cinco años.

Limitar la matrícula internacional al 15% del alumnado.

Exigir pruebas SAT o ACT en el proceso de admisión.

Adoptar definiciones oficiales de género en baños, vestuarios y deportes femeninos.

La razón detrás del enfrentamiento político entre Newsom y Trump

El gobernador de California considera que el pacto amenaza la independencia universitaria y pone en riesgo la libertad académica.

Mientras tanto, la Casa Blanca sostiene que el acuerdo ofrece “beneficios positivos sustanciales”, como subvenciones federales y pagos adicionales.

El documento, enviado a instituciones como Dartmouth, MIT, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Texas, aún está en revisión.

Sin embargo, Newsom afirmó que cualquier intento de alinearse con la agenda de Donald Trump tendrá consecuencias financieras para las universidades de su estado.