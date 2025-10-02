Alerta: Administración Trump hace caso omiso a fallo judicial sobre TPS y arresta a decenas de venezolanos en estas ciudades de Estados Unidos

El TPS fue restaurado en semanas pasadas para más de medio millón de venezolanos en Estados Unidos. Europa Press

La reciente decisión de un tribunal federal, que restituyó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, no ha evitado que la administración Trump continúe realizando arrestos contra estos beneficiarios en ciudades Nueva York, Washington D.C., Miami, entre otras.

Arrestos pese al amparo judicial

Según ABC News, ICE no detuvo sus operativos y continuó con redadas que incluyeron a migrantes venezolanos con solicitudes de TPS en proceso o incluso con el estatus ya aprobado. El mismo medio reportó el caso de cuatro personas, arrestadas en Washington D.C., que demandaron al Gobierno tras ser detenidas “ilegalmente”, a pesar de estar protegidas por las disposiciones vigentes.

El Washington Post documentó que los agentes de inmigración realizaron arrestos sin órdenes claras en la capital del país, en lo que abogados consideran un patrón de violaciones a los derechos de los migrantes.

Los reportes indican que se trata de decenas de detenciones, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser mayor debido a la falta de transparencia de las autoridades.

Ciudades bajo mayor presión migratoria

Las denuncias se han concentrado especialmente en ciudades como Washington D.C., Nueva York, Miami y Houston, donde residen amplias comunidades venezolanas. En estas ciudades, activistas señalan que se han reportado controles de tráfico y patrullajes focalizados en zonas con alta presencia de migrantes.

Para líderes comunitarios, estas prácticas son un reflejo de que la administración Trump busca imponer su política migratoria aun por encima de lo dictado por los tribunales.

La Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados también advirtió que este tipo de acciones incrementan la desconfianza hacia las instituciones y dejan en la incertidumbre a miles de familias que dependen del TPS para trabajar y vivir con estabilidad.

Un fallo judicial a favor de los venezolanos

De acuerdo con Reuters, en semanas pasadas, un juez federal dictaminó que el Gobierno no podía dar por terminada la designación de TPS para Venezuela, restableciendo temporalmente las protecciones aprobadas en 2023. Esto implica que quienes ya contaban con este beneficio mantienen el derecho a residir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras se resuelven los litigios pendientes.

El USCIS confirmó la reactivación de la medida y la apertura de un periodo de reinscripción, lo que representaba un respiro para decenas de miles de venezolanos. Organizaciones como la ACLU celebraron la decisión al considerar que protegía a comunidades vulnerables frente a una deportación masiva.

Sin embargo, poco después de este anuncio comenzaron a multiplicarse las denuncias de que las agencias federales estaban ignorando lo ordenado por la corte. Este endurecimiento en los operativos migratorios golpea con especial fuerza a la diáspora venezolana, que según datos del Pew Research Center supera el medio millón de personas en Estados Unidos.