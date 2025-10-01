El secreto de los Cayos de Florida donde solo se puede andar a pie o en bicicleta: tiene las mejores panorámicas de toda la zona

En los Cayos de Florida existe un rincón poco conocido que cautiva a los amantes de la naturaleza y el aire libre. Se trata de un sendero que invita a dejar atrás los automóviles para recorrerlo a pie o en bicicleta, en medio de paisajes costeros espectaculares y vistas directas al océano. Una experiencia distinta dentro del archipiélago, ideal para quienes buscan panorámicas inolvidables en un entorno tranquilo y seguro.

Un sendero histórico convertido en paraíso para ciclistas y caminantes

El Florida Keys Overseas Heritage Trail es una ruta escénica que se extiende por más de 90 millas desde Key Largo hasta Key West, siguiendo el antiguo trazado del ferrocarril de Henry Flagler. De acuerdo con el Florida State Parks, este camino combina tramos pavimentados y pasarelas exclusivas para peatones y ciclistas, ofreciendo una experiencia libre de autos en gran parte de su recorrido.

Según TrailLink, varios segmentos transcurren sobre antiguos puentes ferroviarios restaurados, como el famoso “Old Seven” cerca de Marathon, donde los visitantes pueden caminar o pedalear con el mar Caribe a ambos lados. Este tramo se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados del trail por su amplitud visual y el contraste de aguas turquesa que rodean a Pigeon Key.

Un secreto natural con vistas únicas al mar

Más allá de su valor histórico, el trail es una joya escénica para quienes disfrutan de las actividades al aire libre. Según Southern Living, el camino ofrece panorámicas incomparables del océano, manglares y vida marina, desde delfines hasta aves migratorias.

Además, al no permitir el acceso vehicular en varios segmentos, la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza están garantizados.

Principales ventajas del Florida Keys Overseas Heritage Trail:

Tramos exclusivos para peatones y ciclistas , sin presencia de automóviles.

Vistas espectaculares al mar Caribe desde puentes históricos como el “Old Seven”.

Conexión con parques estatales y zonas naturales ideales para descansar o explorar.

Oportunidad de observar fauna marina y aves en un entorno protegido.

Experiencia auténtica lejos de los circuitos turísticos más concurridos.

El sendero también conecta con pequeños parques estatales y áreas naturales donde es posible detenerse a descansar, pescar o simplemente contemplar el horizonte. Para muchos viajeros, recorrerlo a pie o en bicicleta es descubrir un lado diferente de los Cayos: menos turístico, más auténtico y cargado de belleza natural.