ICE lanza convocatoria para reclutar oficiales en Denver y recibe esta contundente respuesta: “No tuvo efecto en el personal”

La poca diferencia salarial entre los oficiales de Denver y lo que ofrece ICE fue uno de los principales factores. Reuters

La más reciente campaña televisiva de reclutamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó expectativas a nivel nacional, pero en Denver no obtuvo el resultado esperado. De acuerdo con reportes locales, el esfuerzo por captar agentes entre las filas de la policía de la capital de Colorado pasó desapercibido, sin que algún oficial mostrara interés en sumarse a la agencia federal.

Reacción en Denver y panorama nacional

El anuncio se transmitió en distintos canales de televisión de la ciudad con un mensaje directo: invitar a oficiales de seguridad regionales a unirse a ICE para fortalecer la aplicación de las leyes migratorias. Sin embargo, la propuesta no atrajo a ni un solo candidato.

De acuerdo con un vocero del Departamento de Policía de Denver, la campaña “no tuvo efecto en el personal”, señalando que la diferencia salarial con la corporación local hizo menos atractivos los bonos de contratación de la agencia federal.

Mientras tanto, a nivel nacional la convocatoria ha mostrado otro panorama. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que más de 150,000 personas enviaron solicitudes y alrededor de 18,000 recibieron ofertas provisionales.

Entre los incentivos anunciados destacan bonos de hasta 50,000 dólares, reembolsos de préstamos estudiantiles y esquemas de jubilación con beneficios adicionales.

Incentivos, ferias de empleo y cambios en requisitos

Como parte de la estrategia, el DHS organizó eventos presenciales para acelerar los procesos de contratación. En Utah, por ejemplo, una feria de empleo en Provo reunió a más de 1,500 aspirantes que pudieron completar pruebas médicas, exámenes antidopaje y registros de huellas en un solo día.

Además, la agencia eliminó el límite de edad en las convocatorias, ampliando así el espectro de posibles reclutas, aunque mantiene los estándares físicos y médicos tradicionales.

De acuerdo con la secretaria del DHS, Kristi Noem, esta campaña responde a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de ICE, enfocándose en la detención y deportación de personas con antecedentes criminales graves.

Comparaciones salariales y posturas oficiales

El Departamento de Policía de Denver reiteró que ningún oficial ha abandonado el cuerpo para unirse a ICE y destacó que sus reclutas alcanzan salarios más altos en menos tiempo.

De acuerdo con el vocero citado por medios locales, un nuevo agente en Denver puede superar los 110,000 dólares anuales en cuatro años, una cifra que rebasa por más de 22,000 dólares lo que perciben los oficiales recién contratados por ICE en el área de deportaciones.

La falta de interés en Denver también se relaciona con las políticas a favor de la comunidad migrante, al considerarse como una “ciudad santuario”. Para el DHS, el proceso continuará vigente en los próximos meses, con la expectativa de sumar personal suficiente para ampliar las operaciones de control migratorio en todo el país.