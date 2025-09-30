Estados Unidos hace un fuerte anuncio para su ejército: medidas de última hora para las Fuerzas Armadas

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, dio un encendido discurso ante generales y altos oficiales en la base del Cuerpo de Infantería de Marina en Quantico, Virginia.

Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, anunció un paquete de directivas que busca imponer el “más alto estándar masculino” en las Fuerzas Armadas. Lo hizo en un encendido discurso que giró en torno a nuevos requisitos físicos y de disciplina en el Ejército. El funcionario habló de "soldados gordos y barbudos".

El mensaje fue transmitido en una inusual reunión con cientos de generales y altos mandos en la base del Cuerpo de Infantería de Marina en Quantico, Virginia, donde también se espera la participación del presidente Donald Trump.

Estados Unidos hace un anuncio para sus Fuerzas Armadas: qué dijo Pete Hegseth

Hegseth advirtió que la presencia de “soldados gordos” es “inaceptable” y una “mala imagen” para la institución. Por ello, ordenó que todos los miembros, sin importar rango, se sometan a evaluaciones físicas y mediciones de peso dos veces al año. Además, dispuso estándares de aseo que prohíben barbas, cabello largo y estilos individuales.

-"Hoy, bajo mi dirección, cada servicio se asegurará de que todos los requisitos para cada combatiente se ajusten exclusivamente al más alto estándar masculino".

-"La era del liderazgo políticamente correcto y excesivamente sensible termina ahora mismo".

-"No más cambio climático. No más división, distracción ni delirios de género, no más escombros. Como he dicho antes y lo diré de nuevo, hemos terminado con esa mierda".

Entre las diez medidas anunciadas se incluye la eliminación de políticas de diversidad, equidad e inclusión, así como una revisión de la educación militar profesional. El funcionario insistió en que las mujeres deberán cumplir con los mismos estándares de combate que los hombres y criticó los ascensos por “cuotas de raza o género”.

“Se acabó la era del liderazgo políticamente correcto. No más distracciones, no más delirios de género, ni más escombros”, declaró el jefe del Pentágono, quien desde que asumió el cargo ha destituido a varios generales y adelantó su plan de reducir en 20% el número de oficiales de cuatro estrellas.