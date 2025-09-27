Las flores más lindas para tener en tu jardín en octubre en Miami: están en oferta en Walmart por menos de 20 dólares

El otoño es la temporada perfecta para darle color a tu jardín o balcón en Estados Unidos. Octubre en Miami llega con oportunidades para quienes buscan las flores más lindas sin gastar dinero extra. Por eso, aprovechar la oferta del arbusto de rosas Double Knock Out en Walmart podría ser una opción accesible para sumar vida al espacio exterior, ya que hoy se encuentra en oferta por menos de 20 dólares.

¿Qué flores están en oferta en Walmart por menos de 20 dólares?

La opción elegida son las rosas de Double Knock Out, un arbusto vivo en maceta de 1 galón. Este rosal sobresale porque ofrece flores dobles de tono rojo cereza desde la primavera hasta las primeras heladas, lo que lo convierte en una planta ideal también para otoño.

Además, se adapta tanto a jardines amplios como a espacios reducidos en balcón. Entre sus características principales:

Crece hasta 90-120 cm de alto y ancho.

Tolera pleno sol, con un mínimo de 6 horas al día.

Está recomendado para las zonas USDA 5-11.

Se mantiene con cuidados mínimos y florece de manera continua.

Este arbusto se vende actualmente en línea a 19.84 dólares, es decir, 10.15 dólares menos de su precio original de 29.99 dólares. Según Walmart, este producto cuenta con baja tasa de devolución y devoluciones sin costo adicional en caso de no cumplir con las expectativas por 365 días.

Producto de Walmart. Walmart

¿Por qué elegir rosas en octubre para tu jardín en Miami?

Las rosas son un clásico que nunca falla. Durante el otoño, el clima de Miami sigue siendo favorable para mantener floraciones abundantes. Este rosal de Double Knock Out ofrece un espectáculo de color con poco esfuerzo, ya que no requiere podas constantes y se adapta tanto a contenedores como a áreas de paisaje más amplias.

“Estas rosas de arbusto son fáciles de cultivar y recompensan todos los días con un espectáculo”, menciona la descripción oficial del producto en Walmart.

Además de su belleza, elegir este tipo de rosal en octubre permite disfrutar de flores hermosas durante varias semanas más antes de la llegada del invierno.