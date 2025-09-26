Mujer es acusada de homicidio tras hallarse los restos de sus 4 bebés en una casa de Pensilvania

La mujer fue enviada a la cárcel del condado de Armstrong sin derecho a fianza. Generada con IA

Una mujer de 39 años enfrenta graves cargos de homicidio y abuso de un cadáver después de que la policía estatal encontrara los restos de cuatro bebés en una vivienda de Cadogan Township, en el oeste de Pensilvania, de la que había sido desalojada semanas atrás.

Hallazgo macabro en Cadogan Township

De acuerdo con el informe policial, Jessica Marie Mauthe fue arrestada luego de que su expropietario descubriera una bolsa con olor fétido mientras limpiaba un armario de la casa ubicada en Oak Avenue, cerca de Ford City, a unos 64 kilómetros al noreste de Pittsburgh. Dentro de la bolsa, el hombre halló restos humanos envueltos en toallas en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades indicaron que, al continuar con el registro de la vivienda, los investigadores localizaron los cuerpos de tres bebés más en el ático. Cada uno de ellos estaba colocado en bolsas de plástico y dentro de contenedores de almacenamiento.

Los restos fueron retirados de la escena para su análisis forense, mientras que los oficiales confirmaron que el hallazgo se produjo el pasado 13 de septiembre.

Cargos por homicidio y confesiones de la acusada

Mauthe fue trasladada a la cárcel del condado de Armstrong, donde permanece detenida sin derecho a fianza. Según la acusación, enfrenta un cargo de homicidio criminal por la muerte de un bebé hace aproximadamente un año y un cargo de homicidio involuntario por el fallecimiento de otro recién nacido ocurrido hace seis años. Además, se le imputaron cuatro cargos por ocultar la muerte de un menor y cuatro cargos por abuso de un cadáver.

El documento judicial recoge que Mauthe relató a los investigadores que, en el caso más reciente, el bebé hizo algunos sonidos tras nacer antes de que ella lo sostuviera contra su cuerpo “hasta que dejó de respirar”. Sobre el nacimiento ocurrido seis años atrás, explicó que perdió el conocimiento tras el parto y que, al despertar, el recién nacido estaba debajo de ella sin signos vitales.

Los fiscales del condado informaron que la audiencia preliminar fue programada para la próxima semana. Mensajes de solicitud de comentarios fueron enviados a la defensora pública Greta Marie Kiser, quien figura como abogada de Mauthe, y a la fiscal de distrito Katie Charlton.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de Cadogan Township, donde vecinos y autoridades locales esperan esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de los cuatro bebés y a que sus restos permanecieran en la vivienda por tanto tiempo.