El moderno aire acondicionado para otoño-invierno que Walmart líquida en California por menos de 100 dólares
Walmart sorprende en California con un aire acondicionado de frío y calor a precio de liquidación.
En California, Walmart lanzó una atractiva liquidación en el aire acondicionado portátil de la marca Exhoden, un modelo "2 en 1" que combina funciones de frío y calor, ideal para quienes buscan mantener su hogar confortable durante todo el año. Ahora puede encontrarse en todas las sucursales del estado por tan solo 68,99 dólares, cuando antes costaba 77,99 dólares.
Aire acondicionado "2 en 1" con control remoto y bajo consumo
Este aire acondicionado portátil de pared destaca por su versatilidad, ya que funciona como sistema de refrigeración en verano y calefacción en invierno, convirtiéndose en una opción práctica para hogares y oficinas. Su diseño compacto de 51 x 28 x 19 cm permite instalarlo en dormitorios u otros espacios reducidos, abarcando áreas de entre 15 y 25 metros cuadrados.
Entre sus características sobresale el ahorro de energía, ya que cumple con los nuevos estándares de eficiencia energética, logrando un bajo consumo sin sacrificar potencia. Además, ofrece 1500W de alta potencia, lo que permite un calentamiento rápido en los días fríos de California, manteniendo la temperatura estable.
Este modelo incluye control remoto con alcance de hasta seis metros y una pantalla digital que facilita ajustar las tres opciones de temperatura: calor natural, baja y alta. Su sistema sin ductos lo hace portátil, ideal para quienes se mudan con frecuencia o necesitan climatizar diferentes habitaciones.
Ideal para el clima cambiante de California
El aire acondicionado Exhoden es especialmente útil en California, donde las temperaturas pueden variar drásticamente entre estaciones. Durante el verano, el modo de ventilación ayuda a mantener los ambientes frescos y cómodos, mientras que en invierno su función de calefacción ofrece un calor uniforme y respetuoso con el medio ambiente.
El equipo incluye ventilador, manual de instrucciones y control remoto, ofreciendo una solución completa y lista para usar. Con su diseño estilizado y silencioso, se adapta a espacios modernos, brindando confort en dormitorios, oficinas en casa o áreas comunes.
La promoción vigente en Walmart representa una oportunidad para adquirir un sistema de climatización eficiente y accesible, perfecto para quienes buscan comodidad sin gastar más de 100 dólares.