Duro golpe para el DHS: Illinois cuestiona las “tácticas de estilo militar” del ICE y le pide respuestas a Kristi Noem

Agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza fuertemente armados protegen las instalaciones del ICE en Broadview de manifestantes pacíficos que se oponen a la "Operación Midway Blitz" en el área metropolitana de Chicago. Chris Riha Europa Press / ZUMA Press Wire / dpa

Legisladores demócratas de Illinois enviaron una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, exigiendo respuestas sobre las operaciones del ICE en el estado. El reclamo se centra en las “tácticas de estilo militar” que, según denuncian, han derivado en detenciones arbitrarias en el marco del operativo “Midway Blitz”.

Illinois pide claridad inmediata sobre los operativos del ICE

La misiva, publicada por Chicago Sun-Times, exige a Kristi Noem y al DHS confirme cuántos arrestos se han realizado en Illinois desde el 8 de septiembre, cuando inició la operación federal. Los legisladores remarcaron que en lugar de enfocar los recursos en criminales peligrosos, el ICE ha detenido a inmigrantes trabajadores sin antecedentes penales.

“Instamos a que ponga fin a estas operaciones peligrosas en Illinois y que brinde a nuestros residentes transparencia sobre cómo se están usando los recursos federales”, señala el documento.

Entre las principales inquietudes, los representantes piden detalles sobre:

Uso de fuerza, gas lacrimógeno y equipo militar en los procedimientos.

Criterios para los arrestos en escuelas, iglesias, negocios y centros de salud.

Número de ciudadanos estadounidenses o beneficiarios de DACA incluidos en las detenciones.

Participación de terceros y celebridades durante los operativos.

Además, los congresistas denunciaron que se les ha negado acceso de supervisión en centros de detención del ICE y calificaron como “imprudentes y peligrosas” las tácticas implementadas bajo la supervisión de Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza.

Demócratas de Illinois exigen respuestas al DHS y a Kristi Noem

El bloque demócrata, encabezado por los senadores Dick Durbin y Tammy Duckworth, junto con todo el grupo legislativo de Illinois, pidió a Kristi Noem entregar respuestas concretas antes del 7 de octubre.

El objetivo es obtener cifras exactas de arrestos y garantías sobre transparencia en los procedimientos del Departamento de Seguridad Nacional.