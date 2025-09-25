Una jubilada de 73 años que vive en Estados Unidos hace más de tres décadas es detenida por el ICE: “Se siente muy derrotada”

Una jubilada de 73 años que vive en Estados Unidos desde hace tres décadas fue detenida por el ICE durante un control de rutina, a pesar de haber cumplido con los requerimientos migratorios por más de 30 años. El caso de Harjit Kaur ha despertado indignación en su comunidad y los vecinos y amigos de la querida señora reclamaron por su liberación.

Una costurera jubilada es detenida por el ICE tras vivir más de 30 años en Estados Unidos

Según NBC Boston, la costurera, originaria de la India, llevaba más de 13 años presentándose cada seis meses ante el ICE sin faltar a ninguna cita por su estatus de inmigrante.

Sin embargo, hace unos días fue arrestada en San Francisco. La esposaron y trasladaron a un centro de detención en Bakersfield. Su abogado, Deepak Ahluwalia, explicó que no tiene antecedentes criminales y que desde 1992 ha intentado legalizar su situación, aunque sus apelaciones fueron rechazadas.

Kaur contó en llamadas breves desde el centro de detención que no recibió alimentación adecuada a su dieta vegetariana ni la totalidad de sus medicamentos.

“Estaba muy agradecida de que todos intentáramos ayudarla tanto, pero… estuvo llorando casi todo el tiempo que hablé con ella”, dijo Hareel Mehta. “Está conforme con cualquier resultado, siempre y cuando pueda salir de allí… es decir, regresar a la India”.

“Algunos días se siente muy derrotada”, reveló Mehta al medio estadounidense.

Vecinos y amigos de San Francisco piden por la liberación de la jubilada de 73 años

La noticia provocó protestas en California, donde unas 200 personas reclamaron su liberación con pancartas en apoyo a la jubilada de 73 años. Dos congresistas demócratas de California cuestionaron públicamente la medida y pidieron que el ICE libere a Kaur.

Durante más de 20 años, Kaur trabajó como costurera en una boutique de Berkeley, donde fue reconocida por confeccionar vestidos tradicionales para bodas. Su detención, según allegados, dejó un vacío enorme en quienes la consideran parte esencial de la comunidad.