Trump publica un "video secreto" de la milicia venezolana en pleno entrenamiento: “Es una amenaza muy grave”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un “video secreto” donde la milicia venezolana aparece en un entrenamiento con fusiles de asalto. Trump advirtió que se trata de una amenaza grave en medio de las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro.

Trump alerta sobre el entrenamiento de la milicia venezolana

En Truth Social, el presidente Donald Trump escribió: “TOP SECRET: Capturamos a la Milicia Venezolana en entrenamiento. ¡Es una amenaza muy grave!”.

El video muestra a civiles guiados por militares en un ejercicio que incluyó instrucciones para “apuntar a Trump”, de acuerdo con lo reportado por New York Post.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

Según publicó el medio, el evento se realizó en Caracas y reunió a miles de ciudadanos en una jornada de formación sobre manejo de armas y tácticas de “resistencia revolucionaria”. En las imágenes también se ve a una mujer corriendo con un rifle de estilo AK y otra recibiendo instrucciones sobre un sistema antiaéreo.

Crece la tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, con buques de guerra y aviones F-35 en Puerto Rico, busca frenar las operaciones de narcotráfico en Venezuela. Desde inicios de septiembre, la Marina ha neutralizado a 14 narcotraficantes en ataques contra embarcaciones vinculadas al régimen.

Por su parte, Maduro acusa a Donald Trump de querer un cambio de régimen, algo que el presidente niega. La encuesta de Panterra citada por el medio reveló que la mayoría de los venezolanos no reconoce a Maduro como líder legítimo y más de la mitad cree que dejará el poder en menos de seis meses.