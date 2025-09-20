El mini refrigerador retro portátil que Walmart vende en Estados Unidos por 44 dólares

El Frigidaire Retro 12 Can Mini Beverage/Skincare Cooler es un mini refrigerador retro portátil disponible en Walmart Estados Unidos por 44.87 dólares con envío gratis y devoluciones sin costo en 90 días. Se presenta como una solución compacta para quienes necesitan mantener frías bebidas, medicamentos o productos cosméticos en casa y fuera de ella. Tiene capacidad para 12 latas, estante interior, luz interna y una gran ventana frontal.

El mini refrigerador multifunción que Walmart vende en Estados Unidos

Además de mantener 12 latas bien organizadas, los compradores del Frigidaire Retro lo usan para conservar humectantes, maquillaje, leche materna y hasta insulina, aprovechando el estante interior y la luz que facilita ver el contenido sin abrir la puerta constantemente.

Es una herramienta práctica para dormitorios, oficinas pequeñas o habitaciones donde no conviene tener un refrigerador grande; también sirve para quienes viajan y necesitan mantener a mano productos que requieren frío.

El sistema de enfriamiento termoeléctrico del equipo ofrece un funcionamiento silencioso y sin vibraciones, lo que lo hace apropiado para entornos sensibles al ruido como dormitorios o estudios. Según las características del producto, el enfriador puede alcanzar su temperatura óptima en aproximadamente 2 horas y enfría entre 26–28 °F por debajo de la temperatura ambiente, aunque ese rango puede variar según el entorno.

Incluye tanto un cable para tomacorriente doméstico como un adaptador de coche de 12V, lo que permite usarlo en el hogar o durante viajes. Su consumo es menor que el de un refrigerador tradicional, por lo que resulta una alternativa económica cuando se necesita un punto de frío puntual sin gastar mucha energía.

El mini refrigerador que Walmart vende en Estados Unidos Walmart

Precio, disponibilidad y lo que dicen los usuarios

El modelo está listado en la tienda online de Walmart por 44.87 dólares con envío gratuito y la posibilidad de devolución dentro de los 90 días.

Las reseñas en línea resaltan la rapidez con la que enfría y su conveniencia: un comprador señaló que “entra perfectamente 12 latas” y que el equipo enfría muy rápido; otra usuaria, madre lactante, explicó que lo colocó en su habitación para no tener que subir y bajar las escaleras para guardar biberones y leche extraída, y que apenas hace ruido.