Un hombre le propone matrimonio a su novia con ayuda de una jirafa en California: "Sabe que amo a los animales"

La pareja, que se conoció en San Diego en 2022, compartió en Instagram el emotivo momento junto a la jirafa. @lilabat

El amor puede demostrarse de maneras muy diversas. Así lo confirma Zachary Gladnick, un hombre que le pidió matrimonio a su novia de una manera muy curiosa durante un viaje por California. El escenario elegido fue el B. Bryan Preserve, donde la jirafa Mazi se convirtió en cómplice de una propuesta inolvidable para la veterinaria Lila Batiari.

El momento en que le propuso matrimonio con una jirafa de testigo

Zachary Gladnick organizó un tour especial conocido como “giraffe painting tour”, en el que los visitantes sostienen un lienzo para que los animales lo pinten.

La experiencia cuesta 100 dólares por persona y lo recaudado se destina al cuidado de las jirafas del santuario. Durante esa actividad, Zachary cambió discretamente su lienzo por uno que decía “¿Quieres casarte conmigo?”, con un corazón rojo.

Según contó la pareja a la revista People, la idea fue tan inesperada que la futura esposa quedó sin palabras y casi se echó a llorar.

Lila Batiari, veterinaria de 31 años, no sospechaba de la petición. Mientras sonreía para las fotos frente a Mazi, volteó y leyó el mensaje. En ese instante, su pareja se arrodilló con el anillo y la jirafa estiró su cuello por curiosidad hacia la escena. “Mi corazón latía tan fuerte que casi lloré o me desmayé”, confesó ella a People.

Una sorpresa perfecta para una veterinaria que ama los animales

Según lo contado a la revista People, el plan resultó impecable gracias a que Gladnick la distrajo con pistas falsas. Le dijo que el viaje más romántico sería en París y que recién debería preocuparse por sus uñas dentro de unos meses (justo, Lila se había roto una uña antes del paseo).

El día que visitaron a Mazi, Zachary bromeó sobre el atuendo de su novia y le aseguró que estaba bien, porque “a una jirafa no le importa lo que vistas”. Lila explicó que pensó que la propuesta ocurriría meses después. “Fue realmente una sorpresa”, aseguró a la revista.

La pareja, que se conoció en San Diego en 2022, compartió el video en Instagram en el que se muestra a la jirafa Mazi, el lienzo pintado y el momento exacto en que Lila se cubre la cara al descubrir el mensaje. Con la jirafa como testigo, la historia se volvió una de las propuestas de matrimonio más originales en Estados Unidos.