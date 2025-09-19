Confirmado: Estos son los nuevos cambios en el examen de naturalización en 2025 en Estados Unidos

Para todas aquellas personas interesadas en iniciar el proceso de naturalización en Estados Unidos, un importante cambio se vislumbra en las siguientes semanas. Y es que de acuerdo con los ajustes confirmados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entre las principales alteraciones se encuentran un nuevo formato de preguntas cívicas y la aplicación de una versión actualizada que reemplazará la prueba de 2008.

Los cambios en el examen de naturalización 2025

USCIS detalló cuáles son los puntos centrales que definen el nuevo examen de ciudadanía. Estos son los cambios más relevantes:

Nuevo banco de preguntas cívicas : El examen 2025 incluye un total de 128 preguntas sobre historia, gobierno y civismo de Estados Unidos. Durante la entrevista, el oficial seleccionará 20 preguntas y el solicitante deberá responder al menos 12 de manera correcta para aprobar.

Formato uniforme de respuestas : El USCIS precisó que las respuestas deben ser más claras y consistentes. El objetivo es que los aplicantes puedan demostrar comprensión de los temas con un nivel estándar en todas las entrevistas.

Excepciones para adultos mayores: Se mantiene la regla especial para personas de 65 años o más que hayan sido residentes permanentes legales por 20 años o más. Ellos podrán acceder a un cuestionario reducido y adaptado.

Fechas de aplicación y motivos del cambio

El nuevo examen será obligatorio únicamente para quienes presenten el Formulario N-400 (solicitud de naturalización) en o después del 20 de octubre de 2025. Aquellos que inicien su trámite antes de esa fecha seguirán respondiendo la versión de 2008, que contiene 100 preguntas.

A través de un comunicado, USCIS explicó que la actualización busca modernizar el proceso, además de hacer más transparente la forma en que se formulan las preguntas con el fin de garantizar que todos los solicitantes enfrenten un examen con criterios uniformes.

Se trata de la primera gran revisión en años y se enmarca en una estrategia de evaluación gradual que incluyó pruebas piloto previas.

Otra razón clave es la necesidad de armonizar el examen con la política actual de integración cívica, de manera que el solicitante no solo memorice respuestas, sino que entienda mejor las instituciones y valores democráticos de Estados Unidos.

El examen de naturalización 2025 marca un punto de inflexión en el proceso de ciudadanía en Estados Unidos: introduce un formato más amplio, mantiene excepciones para quienes han residido por décadas en el país y fija una fecha clara de transición.