El moderno calentador con control de voz que Walmart oferta en Nueva York por menos de 70 dólares
Este aparato puede vincularse con diversos dispositivos como Alexa y Google Home.
Ante las frías temperaturas que se acercan en Nueva York y la región noreste de Estados Unidos, cada vez más familias comienzan a preparar sus hogares con artículos que aporten calor y comodidad. Uno de los más buscados en Walmart es el Midea 1500W Smart Tower Space Heater, un calentador moderno que no solo destaca por su potencia, sino también por su capacidad de controlarse mediante comandos de voz a través de Alexa y Google Home, todo por un precio que ronda los 69 dólares.
Potencia y diseño inteligente para el hogar
Este calefactor de torre cuenta con 1500 vatios de potencia, suficientes para calentar de forma rápida habitaciones de tamaño mediano. Su diseño en forma de torre permite una distribución más eficiente del calor gracias a su función de oscilación, lo que ayuda a mantener un ambiente uniforme. Además, está equipado con conexión Wi-Fi y puede controlarse desde una aplicación móvil, lo que facilita ajustar la temperatura sin necesidad de acercarse al dispositivo.
La integración con asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Home lo convierte en un electrodoméstico práctico para quienes buscan comodidad en su rutina diaria. Con simples comandos, es posible encenderlo, apagarlo o ajustar su configuración, todo sin necesidad de controles manuales. Esta característica lo diferencia de otros modelos tradicionales en su rango de precio, ofreciendo un toque moderno a la calefacción del hogar.
Seguridad y facilidad de uso
El Midea Smart Tower Heater incluye funciones de seguridad esenciales como apagado automático en caso de sobrecalentamiento y protección contra vuelcos, lo que lo hace más confiable para hogares con niños o mascotas. Su estructura compacta y ligera permite moverlo fácilmente de una habitación a otra, adaptándose a diferentes espacios según la necesidad.
Los usuarios también destacan su bajo nivel de ruido, lo que lo hace adecuado para dormitorios u oficinas. Sumado a ello, su precio inferior a los 70 dólares en Walmart lo convierte en una de las opciones más accesibles dentro de los calefactores inteligentes con control de voz.
Características destacadas del Midea Smart Tower Heater
-
Potencia de 1500W para calentar espacios medianos.
-
Conexión Wi-Fi y control desde aplicación móvil.
-
Compatible con Alexa y Google Home para comandos de voz.
-
Función de oscilación para una mejor distribución del calor.
-
Sistemas de seguridad contra sobrecalentamiento y caídas.
-
Precio aproximado: 69.99 dólares en Walmart.
Usuarios que ya lo han probado destacan su facilidad de uso y la ventaja de controlarlo de manera remota. Algunos comentarios resaltan que, aun al usarlo durante varias horas seguidas, mantiene un consumo eficiente y un desempeño estable.
Por menos de 70 dólares, este calentador se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan tecnología, seguridad y confort sin comprometer el presupuesto. Una opción práctica para enfrentar el invierno en Nueva York o cualquier otra región del país donde el frío comience a hacerse sentir.