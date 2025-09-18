Las cápsulas de lujo para las arrugas con retinol de Elizabeth Arden están de oferta a menos de 48 dólares en Walmart EEUU

Las cápsulas de lujo para las arrugas con retinol y ceramidas de Elizabeth Arden bajaron su precio en Estados Unidos. Este suavizante de arrugas ahora está en oferta en Walmart por menos de 48 dólares, mucho más bajo que su precio original, ofreciendo los beneficios de un tratamiento premium para el cuidado de la piel.

Cápsulas de lujo con retinol y ceramidas: cómo funciona el suavizante de arrugas de Elizabeth Arden

Las cápsulas de lujo con retinol y ceramidas de Elizabeth Arden combinan retinol, que renueva la piel y disminuye líneas de expresión, con ceramidas que hidratan y protegen la barrera cutánea.

Cada cápsula de este suero renovador mantiene una fórmula fresca y potente, evitando la exposición al aire y la luz, lo que asegura un tratamiento premium efectivo y seguro.

El suero de Elizabeth Arden está diseñado para todo tipo de piel, incluso sensible, y se puede usar tanto de día como de noche, siempre aplicando protector solar si se usa por la mañana. Está especialmente formulado con HPR de rápida absorción, un retinoide de última generación, lo que lo hace suave incluso para quienes usan retinol por primera vez.

Según la información de Elizabeth Arden, su fórmula “reduce visiblemente arrugas, mejora el tono y la textura de la piel y ayuda a prevenir la sequedad”. Su liberación sostenida de retinol permite un efecto potente sin irritación.

Cómo aprovechar la oferta en Walmart EEUU

Actualmente, el suero de Elizabeth Arden tiene un precio de 47.85 dólares, frente a su precio original de 107 dólares, lo que representa un descuento de 59.15 dólares.

Retinol de Elizabeth Arden. Elizabeth Arden

Además, se ofrece envío gratis y devoluciones sin costo en 90 días, lo que facilita su compra en Walmart EEUU.