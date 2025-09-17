La crema anti-age de Olay que Cotsco vende en Estados Unidos y está 6 dólares más barata que en Walmart

La crema anti-age de Olay que Cotsco vende en Estados Unidos Gemini

La Olay Regenerist Micro-Sculpting Face Cream, también conocida como "The Red Jar", es una crema hidratante facial que promete resultados visibles desde el primer día. Con ingredientes como niacinamida, amino-péptidos y ácido hialurónico, esta crema es una de las más recomendadas por dermatólogos en Estados Unidos. Actualmente, tiene una oferta única en Cotsco, que es aún más económica que Walmart.

El precio en Costco vs Walmart de la crema de Olay en Estados Unidos

Actualmente, la crema Olay Regenerist de 1.7 oz tiene un precio especial en Costco de 36.99 dólares por dos potes de la crema, lo que deja a cada una en 18,50. En Walmart, la misma presentación se vende online por 24.94 dólares, lo que significa que en Costco está 6 dólares más barata.

El precio final puede variar según la compra online o en tienda física, pero la oferta de Costco representa la opción más conveniente al momento.

La crema de Olay que venden Cotsco y Walmart en EEUU Walmart

Beneficios de la crema Regenerist de Olay

La crema anti-age de Olay está diseñada para hidratar profundamente, reducir la apariencia de arrugas y mejorar la firmeza de la piel. Sus principales ventajas son: