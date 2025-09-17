La crema anti-age de Olay que Cotsco vende en Estados Unidos y está 6 dólares más barata que en Walmart
Una de las cremas faciales más reconocidas de Olay está con descuento especial en Costco y cuesta menos que en Walmart.
La Olay Regenerist Micro-Sculpting Face Cream, también conocida como "The Red Jar", es una crema hidratante facial que promete resultados visibles desde el primer día. Con ingredientes como niacinamida, amino-péptidos y ácido hialurónico, esta crema es una de las más recomendadas por dermatólogos en Estados Unidos. Actualmente, tiene una oferta única en Cotsco, que es aún más económica que Walmart.
El precio en Costco vs Walmart de la crema de Olay en Estados Unidos
Actualmente, la crema Olay Regenerist de 1.7 oz tiene un precio especial en Costco de 36.99 dólares por dos potes de la crema, lo que deja a cada una en 18,50. En Walmart, la misma presentación se vende online por 24.94 dólares, lo que significa que en Costco está 6 dólares más barata.
El precio final puede variar según la compra online o en tienda física, pero la oferta de Costco representa la opción más conveniente al momento.
Beneficios de la crema Regenerist de Olay
La crema anti-age de Olay está diseñada para hidratar profundamente, reducir la apariencia de arrugas y mejorar la firmeza de la piel. Sus principales ventajas son:
-
Hidratación intensa y efecto reafirmante.
-
Reducción visible de arrugas finas y profundas en pocas semanas.
-
Fórmula con niacinamida, amino-péptidos y ácido hialurónico.
-
Reconocida por la revista People como el "Mejor hidratante de todos los tiempos".