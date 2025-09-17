Confirmado: Este es el grupo de inmigrantes venezolanos que podrán obtener la Green Card en 2025 gracias a una iniciativa

La inestabilidad legal respecto a los alcances del Estatus de Protección Temporal (TPS) sobre la comunidad venezolana en Estados Unidos sigue generando incertidumbre e inseguridad en los beneficiarios. Sin embargo, y ante esta situación, existe una alternativa que podría convertirse en el salvavidas de miles de originarios de Venezuela mediante el otorgamiento de la Green Card: la Ley de Ajuste Venezolano.

¿En qué consiste la Ley de Ajuste Venezolano que puede otorgar la Green Card?

La propuesta, oficialmente registrada como H.R. 1348, fue diseñada para otorgar residencia legal permanente a los venezolanos que ya llevan tiempo en Estados Unidos. El proyecto se inspira en leyes de ajuste pasadas, como la que benefició a ciudadanos cubanos décadas atrás, y responde a la crisis migratoria y humanitaria que ha llevado a millones de venezolanos a buscar refugio fuera de su país.

El espíritu de la ley es ofrecer estabilidad migratoria a quienes han establecido su vida en EEUU desde hace años, evitando que vivan en incertidumbre o bajo medidas temporales como el TPS (Estatus de Protección Temporal). Aunque se habla de un beneficio claro para miles de personas, es importante recalcar que la aprobación no está garantizada todavía.

Para aplicar a ella, estos son los requisitos principales:

Haber ingresado a Estados Unidos en o antes del 31 de diciembre de 2021.

No haber cometido delitos graves ni tener antecedentes que representen una amenaza para la seguridad.

Cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Presentar la solicitud en el tiempo que se establezca en caso de aprobarse.

¿Cuál es el estatus actual de la iniciativa?

La Ley de Ajuste Venezolano fue presentada en la Cámara de Representantes de EEUU en febrero de 2025 por congresistas que buscan dar una salida permanente a la comunidad venezolana que ya reside en el país.

La iniciativa necesita pasar por varios procesos legislativos: aprobación en la Cámara de Representantes, el Senado y finalmente la firma presidencial. Esto significa que, aunque se ha avanzado en la discusión, todavía no existe una garantía legal de que se convierta en ley.

Si llegara a aprobarse, el impacto sería enorme, pues miles de venezolanos tendrían acceso no solo a la residencia, sino también a la posibilidad de reunificación familiar, mayor estabilidad laboral y protección frente a la deportación. Sin embargo, hasta que no haya una votación definitiva, todo se mantiene en un escenario de expectativa y seguimiento cercano.

La Ley de Ajuste Venezolano representa una esperanza real para quienes llevan años construyendo una vida en Estados Unidos. Estar atentos al avance de este proyecto será clave para quienes buscan regularizar su estatus y abrir la puerta a la Green Card en un futuro cercano.